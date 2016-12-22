Москвичка получила компенсацию за посылку с оскорблением

Жительница Москвы Олеся Воронова, которой вернули посылку с вложенной внутрь оскорбительной запиской, получила компенсацию и извинения от почтовой службы.

Об этом девушка сообщила на своей странице в Facebook, передает телеканал «360».

Воронова заявила, что больше не имеет претензий со своей стороны, а также выразила уверенность, что «подобный кошмар ни с кем не произойдет».

В качестве компенсации за доставленное неудобство компания выплатила девушке 10,2 тыс. рублей, а сотрудника, вложившего записку в посылку, уволили.

Ранее Воронова отправила коробку конфет в Азербайджан, однако на таможне сладости не пропустили и посылка вернулась к отправителю. Открыв коробку, девушка обнаружила внутри записку со словами «Умри, мразь».