Москвичка получила компенсацию за посылку с оскорблением

Сотрудника почтовой службы, вложившего в коробку записку с пожеланием смерти, уволили
Жительница Москвы Олеся Воронова, которой вернули посылку с вложенной внутрь оскорбительной запиской, получила компенсацию и извинения от почтовой службы.
Об этом девушка сообщила на своей странице в Facebook, передает телеканал «360».
Воронова заявила, что больше не имеет претензий со своей стороны, а также выразила уверенность, что «подобный кошмар ни с кем не произойдет».
В качестве компенсации за доставленное неудобство компания выплатила девушке 10,2 тыс. рублей, а сотрудника, вложившего записку в посылку, уволили.
Ранее Воронова отправила коробку конфет в Азербайджан, однако на таможне сладости не пропустили и посылка вернулась к отправителю. Открыв коробку, девушка обнаружила внутри записку со словами «Умри, мразь».