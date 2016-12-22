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Гроб с телом посла Андрея Карлова привезли в здание российского МИДа

Здесь состоится гражданская панихида, в которой примет участие президент России Владимир Путин

Гроб с телом убитого в Анкаре посла Андрея Карлова привезли в центральное здание Министерства иностранных дел России на Смоленской площади Москвы.

Здесь состоится гражданская панихида, в которой примет участие президент РФ Владимир Путин.

Перед официальным началом траурной церемонии с покойным простятся его родственники, передает «Федеральное агентство новостей».

Отпевание посла в храме Христа Спасителя совершит патриарх Кирилл. Сейчас москвичи продолжают нести цветы к зданию Министерства иностранных дел.

Известия // четверг, 22 декабря 2016 года

Гроб с телом посла Андрея Карлова привезли в здание российского МИДа

Здесь состоится гражданская панихида, в которой примет участие президент России Владимир Путин

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