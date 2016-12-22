Газовый баллон взорвался в переходе метро в Москве

Инцидент произошел на станции «Коломенская»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Газовый баллон взорвался в переходе на станции «Коломенская» московского метро.
Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах города.
По его словам, в результате происшествия пострадали три человека. Один из них получил тяжелые травмы.
Как передает корреспондент агентства, рядом с метро раздался хлопок, после чего поднялся клуб дыма. Первоначально прохожие не обратили внимания на произошедшее, решив, что кто-то взрывает петарды.
На месте работают спасатели, стоит несколько машин пожарной охраны.
Как сообщается в Twitter московского метрополитена, в результате «разгерметизации газового баллона у строительной компании» южный вестибюль «Коломенской» временно закрыт.
Ст Коломенская. Разгерметизация газового баллона у строительной компании стала причиной временного закрытия южного вестибюля.— Московское метро (@MetroOperativno) 22 декабря 2016 г.
Станция работает в штатном режиме.
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