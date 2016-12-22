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Газовый баллон взорвался в переходе метро в Москве

Инцидент произошел на станции «Коломенская»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Газовый баллон взорвался в переходе на станции «Коломенская» московского метро.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах города. 

По его словам, в результате происшествия пострадали три человека. Один из них получил тяжелые травмы.

Как передает корреспондент агентства, рядом с метро раздался хлопок, после чего поднялся клуб дыма. Первоначально прохожие не обратили внимания на произошедшее, решив, что кто-то взрывает петарды.

На месте работают спасатели, стоит несколько машин пожарной охраны. 

Как сообщается в Twitter московского метрополитена, в результате «разгерметизации газового баллона у строительной компании» южный вестибюль «Коломенской» временно закрыт.

Станция работает в штатном режиме.

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Известия // четверг, 22 декабря 2016 года

Газовый баллон взорвался в переходе метро в Москве

Газовый баллон взорвался в переходе метро в МосквеИнцидент произошел на станции «Коломенская»

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