Газовый баллон взорвался в переходе метро в Москве

Газовый баллон взорвался в переходе на станции «Коломенская» московского метро.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах города.

По его словам, в результате происшествия пострадали три человека. Один из них получил тяжелые травмы.

Как передает корреспондент агентства, рядом с метро раздался хлопок, после чего поднялся клуб дыма. Первоначально прохожие не обратили внимания на произошедшее, решив, что кто-то взрывает петарды.



На месте работают спасатели, стоит несколько машин пожарной охраны.

Как сообщается в Twitter московского метрополитена, в результате «разгерметизации газового баллона у строительной компании» южный вестибюль «Коломенской» временно закрыт.



Ст Коломенская. Разгерметизация газового баллона у строительной компании стала причиной временного закрытия южного вестибюля. — Московское метро (@MetroOperativno) 22 декабря 2016 г.

Станция работает в штатном режиме.