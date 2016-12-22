Число жертв отравления «Боярышником» выросло до 71

Число жертв отравления спиртосодержащим средством «Боярышник» в Иркутске выросло до 71. На утро четверга общее число пострадавших от суррогатного концентрата составляет 117 человек.

Представитель регионального минздрава Татьяна Шкурская отметила, что за ночь в больницу поступил еще один человек. Всего сейчас на лечении в стационаре находятся 36.

Между тем в Иркутске проходят масштабные проверки правоохранительных и надзорных органов. Как передает телеканал «Звезда», в ночь на четверг в столице Приангарья полицейские изъяли более 16,5 т спиртосодержащей жидкости. За ночь правоохранители проверили более 230 торговых точек.

По факту массового отравления возбуждено уголовное дело по статье «Производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц». Следствие задержало 11 человек, в их числе предприниматели и продавцы суррогатного концентрата. Удалось обнаружить и подпольные цеха, в которых производили «Боярышник».

Напомним, 20 декабря на всей территории Иркутской области действует режим ЧС. В регионе запрещена продажа непищевой спиртосодержащей продукции.

