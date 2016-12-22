Новый директор назначен в Приморском океанариуме

Нового директора назначили в Приморском океанариуме. Им стал Александр Михайлюк, ранее руководивший океанариумом в Мурманске. Об этом рассказала пресс-секретарь учреждения Елена Молчанова.

До этого Михайлюк работал тренером морских животных в Мурманском морском биологическом институте, после чего он был генеральным директором Мурманского океанариума, сообщает РИА PrimaMedia.

Предыдущий директор Приморского океанариума покинул пост по собственному желанию, проработав менее месяца. Возглавлявший учреждение с момента его основания Вадим Серков ушел в отставку после того, как в учреждении провели служебную проверку.

Напомним, учреждение закрылось после гибели морских животных. По факту гибели сивуча и детенышей дельфинов возбуждено уголовное дело.

После скандалов в Приморском океанариуме местные жители подписали несколько петиций с требованиями наказать виновных в гибели животных и закрыть океанариум.

Спустя полтора месяца в учреждении провели работы по техническому обслуживанию систем жизнеобеспечения и электронных экспозиций, а также заселили новых морских обитателей.

