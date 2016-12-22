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Япония планирует потратить на сотрудничество с РФ $29 млн

Такая сумма обозначена в бюджете страны на 2017 финансовый год

Токио собирается потратить на экономическое сотрудничество с Москвой ¥3,5 млрд ($29 млн). Такая сумма обозначена в бюджете страны на 2017 финансовый год, который наступит 1 апреля.

Правительство Японии одобрило бюджет на рекордную сумму ¥97,45 трлн ($832 млрд). Документ будет рассмотрен парламентом в начале следующего года, передает «РИА Новости» со ссылкой на агентство «Киодо».

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи весной текущего года предложил план экономического сотрудничества по восьми направлениям.

В ходе визита Путина в Японию 15–16 декабря было подписано 80 совместных документов.

План японского премьера предусматривает совместную хозяйственную деятельность на четырех островах южных Курил.

Известия // четверг, 22 декабря 2016 года

Япония планирует потратить на сотрудничество с РФ $29 млн

Такая сумма обозначена в бюджете страны на 2017 финансовый год

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