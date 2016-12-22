Мединский получил премию «Человек года»

Министр культуры России Владимир Мединский стал лауреатом ежегодной премии Русского биографического института «Человек года» в номинации «Культура». Мединский удостоен награды за проведение Года российского кино и поддержку отечественного кинематографа. Об этом сообщается на сайте министерства.

По словам Мединского, он принимает награду от имени всего ведомства. Впервые за 40 лет в регионах страны открылось более 100 кинотеатров, а всего за год прошло свыше 3 тыс. киномероприятий.



«Министерство культуры Российской Федерации делает очень многое для того, чтобы позиции российского кинематографа и культуры в целом укреплялись», — цитирует телеканал «360» главу совета директоров Русского биографического института Святослава Рыбаса.

В этом году лауреатами премии «Человек года» стали 38 деятелей разных сфер: политики, культуры, науки, бизнеса, религии и др. Награда учреждена Русским биографическим институтом в 1993 году и вручается уже в 24-й раз.

