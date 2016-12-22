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В Бурятии мать и двое детей погибли при пожаре

Обстоятельства случившегося выясняются

Женщина и двое ее детей погибли при пожаре в столице Бурятии Улан-Удэ. Об этом сообщил сайт управления СК России по региону.

Спасатели обнаружили тела женщины и двоих детей полутора и девяти лет при тушении пожара в жилом доме. По предварительным данным, в квартире, где произошел пожар, находились еще две женщины кроме погибшей. По информации следователей, одна из них спаслась от пожара, выпрыгнув из окна, и теперь находится в одной из городских больниц с множественными переломами. Ее состояние оценивается как тяжелое.

Вторая женщина, считают в СК, покинула дом до начала пожара. Сейчас правоохранители устанавливают ее имя и все обстоятельства возникновения пожара. Как сообщает «Ридус», не исключается версия причастности женщины к произошедшей трагедии.

Известия // четверг, 22 декабря 2016 года

В Бурятии мать и двое детей погибли при пожаре

Обстоятельства случившегося выясняются

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