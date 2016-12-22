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В Омске могут ограничить максимальную скорость движения до 50 км/ч

Снизить ее на 10 км/ч предложили специалисты городского департамента транспорта

Максимальную скорость движения в Омске могут снизить до 50 км/ч. Мэр Омска Вячеслав Двораковский поручил городскому департаменту транспорта изучить вопрос с экспертами, ГИБДД и водителями. По итогам обсуждений будет принято окончательное решение.

Двораковский также поручил подготовить обращение к членам Федерального собрания РФ о рассмотрении возможности снижения нештрафуемого предела превышения скорости в населенных пунктах с 20 км/ч до 10 км/ч.

Сообщается, что после ремонта дорог водители стали слишком быстро ездить по городу. На отдельных участках резко возросло количество ДТП. С инициативой об ограничении скорости движения в городе выступили специалисты городского департамента транспорта, сообщает РИА «Омск-информ».

Известия // четверг, 22 декабря 2016 года

В Омске могут ограничить максимальную скорость движения до 50 км/ч

Снизить ее на 10 км/ч предложили специалисты городского департамента транспорта

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