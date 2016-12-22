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Церемония прощания с Андреем Карловым началась в здании МИД РФ

Отпевание убитого российского посла пройдет в храме Христа Спасителя

Церемония прощания с послом России в Турции Андреем Карловым, убитым в Анкаре, началась в здании Министерства иностранных дел России на Смоленской площади Москвы. Отпевание российского дипломата в храме Христа Спасителя проведет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В траурных церемониях примет участие президент России Владимир Путин, который специально для этого перенес большую итоговую пресс-конференцию с четверга на пятницу, сообщает сайт «Комсомольской правды».

Андрей Карлов был убит в понедельник в Центре современного искусства в столице Турции. 22-летний полицейский Мевлют Мерт Алтынташ, убивший его несколькими выстрелами, был ликвидирован турецким спецназом.

Владимир Путин приравнял убийство российского посла в Турции к нападению на страну.

Послу РФ в Турции Андрею Карлову, убитому на фотовыставке в Анкаре, присвоено звание Героя России посмертно.​​​​​​​

Известия // четверг, 22 декабря 2016 года

Церемония прощания с Андреем Карловым началась в здании МИД РФ

Отпевание убитого российского посла пройдет в храме Христа Спасителя

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