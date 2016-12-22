Видео взрыва на станции «Коломенская» появилось в сети

Очевидцы взрыва в Московском метрополитене на станции «Коломенская», снявшие происшествие на видеорегистратор, выложили видео инцидента в сеть.

Взрыв происходит справа по ходу движения автомобиля, пламя вырывается прямо из подземного перехода, видно сильное задымление. Люди, стоящие на улице, бросаются прочь, у припаркованного рядом автомобиля срабатывает сигнализация.

Еще одно видео с камеры наружного наблюдения, находящейся у бензоколонки в непосредственном соседстве от эпицентра взрыва, опубликовал телеканал РЕН ТВ.

СК сообщил о шести пострадавших в результате взрыва газового баллончика: рабочие, а также проезжающие рядом с местом взрыва водители. Двое госпитализированы.



Организована доследственная проверка.



Южный вестибюль станции, в подземном переходе к которому произошел инцидент, открылся на вход.

