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Видео взрыва на станции «Коломенская» появилось в сети

Пламя вырывается прямо из подземного перехода

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Очевидцы взрыва в Московском метрополитене на станции «Коломенская», снявшие происшествие на видеорегистратор, выложили видео инцидента в сеть.

Взрыв происходит справа по ходу движения автомобиля, пламя вырывается прямо из подземного перехода, видно сильное задымление. Люди, стоящие на улице, бросаются прочь, у припаркованного рядом автомобиля срабатывает сигнализация.

Еще одно видео с камеры наружного наблюдения, находящейся у бензоколонки в непосредственном соседстве от эпицентра взрыва, опубликовал телеканал РЕН ТВ.

СК сообщил о шести пострадавших в результате взрыва газового баллончика: рабочие, а также проезжающие рядом с местом взрыва водители. Двое госпитализированы.

Организована доследственная проверка.

Южный вестибюль станции, в подземном переходе к которому произошел инцидент, открылся на вход.

Известия // четверг, 22 декабря 2016 года

Видео взрыва на станции «Коломенская» появилось в сети

Видео взрыва на станции «Коломенская» появилось в сетиПламя вырывается прямо из подземного перехода

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