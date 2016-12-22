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«Левада-центр» назвал важнейшие события 2016 года по мнению россиян

Большинство участников исследования выделили рост цен в России, а также избрание Дональда Трампа президентом США

Россияне назвали важнейшими событиями года рост цен и избрание Дональда Трампа президентом США.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного российской негосударственной исследовательской организацией «Левада-центр».

Как показали результаты исследования, за эти два варианта в рейтинге важнейших событий 2016 года отдали свои голоса по 30% и 28% россиян соответственно.

23% респондентов более важными посчитали спортивные события: Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро и отстранение российских спортсменов от участия в Олимпиаде и Паралимпиаде из-за допингового скандала.

По мнению 22% опрашиваемых, важнейшим событием стал вооруженный конфликт в Сирии, 20% россиян на первое место поставили гибель детей на озере в Карелии.

18% назвали наиболее значимым событием уходящего года арест министра экономического развития Алексея Улюкаева по обвинению в получении взятки. Еще 17% отметили праздничный парад 9 мая.

По 15% россиян считают важнейшими событиями 2016 года послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию и вооруженные столкновения в Донбассе.

Далее идут: наплыв в Европе беженцев с Ближнего Востока и из Африки (14%); выборы депутатов Государственной думы, арест заместителя начальника антикоррупционного комитета МВД Дмитрия Захарченко и восстановление отношений с Турцией (по 13%); крушение Boeing в Ростове-на-Дону (12%); продление санкций против России (11%); «прямая линия» с Владимиром Путиным, чемпионат Европы по футболу и замена индексации пенсий единовременной выплатой 5 тыс. рублей (по 10%).

Менее 10% респондентов считают важным событием 2016 года: попытку военного переворота в Турции (8%); референдум о выходе Великобритании из ЕС и теракты в Европе (7%); конкурс «Евровидение» (6%); встречу на Кубе патриарха РПЦ Кирилла и папы римского Франциска, а также суд над Надеждой Савченко (по 5%).

За ними следуют землетрясение в Италии (4%), усиление давления власти на общественные и некоммерческие организации (3%), праймериз «Единой России» (2%) и панамский офшорный скандал (1%).

Другие события назвали 2% респондентов. Затруднили ответить 11% россиян.

Опрос проведен 9–12 декабря среди 1,6 тыс. человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны.

Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

Известия // четверг, 22 декабря 2016 года

«Левада-центр» назвал важнейшие события 2016 года по мнению россиян

Большинство участников исследования выделили рост цен в России, а также избрание Дональда Трампа президентом США

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