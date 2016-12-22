Путин приехал проститься с убитым послом Андреем Карловым

Президент РФ Владимир Путин прибыл на церемонию прощания с убитым в Анкаре российским послом Андреем Карловым, которая проходит в здании МИДа в Москве.

Об этом сообщает «РИА Новости».

Президент был лично знаком с Карловым, он назвал его блестящим дипломатом, интеллигентным и добрым человеком.

Напомним, для того чтобы принять участие в траурных мероприятиях, глава государства перенес большую пресс-конференцию, намеченную ранее на 22 декабря.

