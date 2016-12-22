Путин приехал проститься с убитым послом Андреем Карловым

Для того чтобы принять участие в траурных мероприятиях, президент РФ перенес большую пресс-конференцию
Президент РФ Владимир Путин прибыл на церемонию прощания с убитым в Анкаре российским послом Андреем Карловым, которая проходит в здании МИДа в Москве.
Об этом сообщает «РИА Новости».
Президент был лично знаком с Карловым, он назвал его блестящим дипломатом, интеллигентным и добрым человеком.
Напомним, для того чтобы принять участие в траурных мероприятиях, глава государства перенес большую пресс-конференцию, намеченную ранее на 22 декабря.