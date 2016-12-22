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Руководство «Тараса Бульбы» подозревают в неуплате налогов на 112 млн

Следствие провело 24 обыска, изъяты денежные средства в крупном размере, компьютерная техника и документы

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Уголовное дело по подозрению руководства сети ресторанов «Тарас Бульба» в уклонении от уплаты налогов на общую сумму свыше 112 млн рублей возбудило Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уголовное дело возбуждено по статье «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере».

По версии следствия, в целях уклонения от уплаты налогов в период с января 2011 по март 2014 года неустановленные лица из числа руководства ООО «Престиж», входящего в крупную ресторанную сеть «Корчма Тарас Бульба», не отразили действительные суммы доходов в налоговых декларациях и занизили налоговую базу.

«В результате в бюджет Российской Федерации не уплачен налог на добавленную стоимость и налог на прибыль на общую сумму свыше 112 млн рублей», — говорится в сообщении СК.

В рамках расследования следствие провело 24 обыска в офисах компании, в 18 ресторанах и по месту жительства руководства коммерческой организации, сообщили в пресс-службе СК. Изъяты компьютерная техника, денежные средства в крупном размере, а также иные предметы и документы, имеющие доказательственное значение по делу.

Следователи устанавливают наличие иных эпизодов противоправной деятельности руководства сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба», а также изучают финансовую отчетность и уставную документацию компании, сообщает RNS.

Работа по выявлению факта уклонения от уплаты налогов велась следователями ГСУ СК России по городу Москве совместно с сотрудниками столичного УЭБиПК ГУ МВД России и УФНС России по столице.

Известия // четверг, 22 декабря 2016 года

Руководство «Тараса Бульбы» подозревают в неуплате налогов на 112 млн

Руководство «Тараса Бульбы» подозревают в неуплате налогов на 112 млн Следствие провело 24 обыска, изъяты денежные средства в крупном размере, компьютерная техника и документы

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