Песков прокомментировал планы Навального участвовать в выборах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге в четверг прокомментировал планы оппозиционера Алексея Навального участвовать в президентских выборах в 2018 году.

«В Конституции у нас прописан перечень критериев, которым должны соответствовать граждане России, для того чтобы выдвигаться в президенты. Значит, соответственно, любой гражданин Российской Федерации, если он соответствует этим критериям, может выдвигаться, это его право — выдвигаться в президенты», — сказал он журналистам.

Алексей Навальный объявил о намерении участвовать в выборах в середине декабря. Основной целью своей избирательной кампании оппозиционер называет регистрацию в качестве кандидата на пост главы государства.

