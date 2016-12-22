Песков прокомментировал планы Навального участвовать в выборах

Представитель Кремля отметил, что это возможно только в том случае, если оппозиционер подходит под указанные в Конституции критерии
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге в четверг прокомментировал планы оппозиционера Алексея Навального участвовать в президентских выборах в 2018 году.
«В Конституции у нас прописан перечень критериев, которым должны соответствовать граждане России, для того чтобы выдвигаться в президенты. Значит, соответственно, любой гражданин Российской Федерации, если он соответствует этим критериям, может выдвигаться, это его право — выдвигаться в президенты», — сказал он журналистам.
Алексей Навальный объявил о намерении участвовать в выборах в середине декабря. Основной целью своей избирательной кампании оппозиционер называет регистрацию в качестве кандидата на пост главы государства.
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