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Песков прокомментировал планы Навального участвовать в выборах

Представитель Кремля отметил, что это возможно только в том случае, если оппозиционер подходит под указанные в Конституции критерии

Фото: TASS/AP/Seth Wenig

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге в четверг прокомментировал планы оппозиционера Алексея Навального участвовать в президентских выборах в 2018 году.

«В Конституции у нас прописан перечень критериев, которым должны соответствовать граждане России, для того чтобы выдвигаться в президенты. Значит, соответственно, любой гражданин Российской Федерации, если он соответствует этим критериям, может выдвигаться, это его право — выдвигаться в президенты», — сказал он журналистам.

Алексей Навальный объявил о намерении участвовать в выборах в середине декабря. Основной целью своей избирательной кампании оппозиционер называет регистрацию в качестве кандидата на пост главы государства.  

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Известия // четверг, 22 декабря 2016 года

Песков прокомментировал планы Навального участвовать в выборах

Песков прокомментировал планы Навального участвовать в выборахПредставитель Кремля отметил, что это возможно только в том случае, если оппозиционер подходит под указанные в Конституции критерии

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