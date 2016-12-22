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Школьник погиб под поездом в Ленобласти

Ребенок гулял по рельсам в наушниках

Подросток попал под поезд в Ленинградской области, когда гулял по рельсам ночью в наушниках. Об этом сообщили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел в Лужском районе Ленинградской области. Ночью 13-летний подросток шел по рельсом, слушая музыку в наушниках, и не расслышал приближение поезда. Машинист вовремя стал подавать звуковые сигналы и применил экстренное торможение, однако предотвратить наезд на ребенка не удалось, сообщает НТВ.Ru.

На место гибели школьника выехала следственная группа. Правовая оценка инциденту будет дана после проведения необходимых доследственных мероприятий.

Известия // четверг, 22 декабря 2016 года

Школьник погиб под поездом в Ленобласти

Ребенок гулял по рельсам в наушниках

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