Школьник погиб под поездом в Ленобласти

Подросток попал под поезд в Ленинградской области, когда гулял по рельсам ночью в наушниках. Об этом сообщили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел в Лужском районе Ленинградской области. Ночью 13-летний подросток шел по рельсом, слушая музыку в наушниках, и не расслышал приближение поезда. Машинист вовремя стал подавать звуковые сигналы и применил экстренное торможение, однако предотвратить наезд на ребенка не удалось, сообщает НТВ.Ru.

На место гибели школьника выехала следственная группа. Правовая оценка инциденту будет дана после проведения необходимых доследственных мероприятий.