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Сборная России обновила антирекорд в рейтинге ФИФА

Наша команда занимает лишь 56-ю строчку, уступая сборным Албании, Словении и Израиля

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала заключительный рейтинг сборных в 2016 году. Аргентина сохранила лидерство, Бразилия и Германия второе и третье место соответственно.

сборная России опустилась на рекордно низкое для себя 56-е место. Россияне по-прежнему находятся ниже ДР Конго, Албании, Буркина-Фасо, Нигерии, Словении, Израиля, Ганы. Предыдущим антирекордом сборной России было 55-е место в ноябре нынешнего года, а до этого — 40-е место в декабре 1998 года.

Напомним, в ноябре подопечные Станислава Черчесова в товарищеском матче уступили Катару (1:2) и выиграли у Румынии (1:0).

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Известия // четверг, 22 декабря 2016 года

Сборная России обновила антирекорд в рейтинге ФИФА

Наша команда занимает лишь 56-ю строчку, уступая сборным Албании, Словении и Израиля

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