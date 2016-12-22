Вячеслав Шалевич, верный вахтанговец

1 декабря Вячеславу Шалевичу стало плохо во время спектакля — в его родном Театре имени Евгения Вахтангова играли «Пристань» Римаса Туминаса. Но театр для Шалевича — святое, он готов был служить ему даже больным. Вот и в этот день от госпитализации он отказался и поехал домой. Откуда через пару дней «скорая» увезла его в реанимацию. Актер впал в кому и больше из нее не вышел…

Вячеслав Шалевич родился 27 мая 1934 в Москве. Его детство и вся жизнь прошли на Арбате. Здесь он учился в школе, потом поступил в Щукинское училище, а затем и в Театр Вахтангова.

Будущего актера воспитывала мама. Об отце ему было известно лишь то, что родом тот был из Белоруссии и погиб на финской войне. Уже будучи взрослым, Вячеслав Анатольевич узнал, что Анатолий Иванович Шалевич был сотрудником НКВД. В 1937 году его самого арестовали и отправили в лагеря. Зная, как работала «система», бывший чекист решил, что посадили и его семью, поэтому, выйдя из лагеря, не стал искать родных. С сыном он встретился, когда Вячеславу было уже 38 лет.



Шалевич был преданным человеком. И больше всего в жизни дорожил профессией и театром Вахтангова. Попав в труппу в 1958 году, он оказался в окружении небожителей — Михаила Ульянова, Юрия Яковлева, Михаила Астангова, Людмилы Целиковской, Николая Гриценко, Сергея Лукьянова. Театр Шалевич считал своим домом, а его худрука Рубена Николаевича Симонова — крестным отцом. Актер чтил все традиции Вахтанговского. Одна из них — отмечать Новый год в театре. И несколько десятилетий подряд, пока традиция не прервалась, встречал праздник только там.

С кино у Шалевича сложились не менее тесные отношения. Каждый его образ запоминался, а голос невозможно было перепутать с каким-либо другим. Дуганов в «Хоккеистах», Гриша в картине «Три тополя на Плющихе», Кутасов в «Красной площади», Рогожин в «Идиоте», Каифа в «Мастере и Маргарите» и еще порядка 70 ролей — такова фильмография актера.

Кинодебютом Шалевича стала роль негодяя Швабрина из «Капитанской дочки». Вячеслава взяли в картину за определенное внешнее сходство с Олегом Стриженовым, который играл Петра Гринёва.

— Олег снимался в этой роли, когда ему было 35 лет, и я его как-то спросил, зачем он играл Петеньку Гринева в его-то годы, — позже вспоминал Шалевич. — И тогда он ответил: «Все мои роли забудутся — и «Оводы», и «Мексиканцы», а «Капитанскую дочку» дети в шестом классе будут обязательно смотреть и помнить меня». И Стриженов оказался прав.

Знаковым стало знакомство Вячеслава Шалевича с Татьяной Лиозновой, которая пригласила его на роль в картине «Три тополя на Плющихе». Актер и предположить не мог, что этот фильм станет культовым.

— Я прочел сценарий и отказался — бывали у меня такие роли, наигрался, — рассказывал Шалевич. — Но Татьяна Михайловна сказала: «Слава, я видела все ваши роли в театре и в кино. Такой вы еще не играли». Никогда не пожалел, что согласился. Татьяна Михайловна по-особому работала с актерами. Просто тихо, спокойно беседовала, что-то рассказывала нам с Татьяной Васильевной Дорониной, и когда понимала, что мы находимся в нужном состоянии, говорила: «Мотор!».

А через какое-то время Лиознова позвонила Шалевичу и позвала в свою новую картину. Уже два года уже шли съемки «Семнадцать мгновений весны». Все это время она думала про Шалевича. Но на роли генералов вермахта он не подходил. А вот сыграть американского дипломата Аллена Даллеса вполне мог бы. Правда, у настоящего Даллеса были залысины, а у Шалевича — пышная шевелюра. Но мастера ловко придумали ему нужный грим. После роли Даллеса Шалевич, по его словам, был готов играть у Лиозновой даже безмолвного часового.

Личную жизнь Вячеслав Анатольевич устроил не с первой попытки. Был женат четыре раза. Брак с Галиной, третьей женой, художником-модельером, продлился 31 год. Овдовев, он долго жил один. Но на одном из дружеских застолий познакомился с очаровательной Татьяной, врачом-гинекологом с двумя детьми. Та годилась ему во внучки, но актер тут же при всех сказал: «Женюсь». И женился. Вместе они прожили 18 лет. В 2001 году, когда Шалевичу исполнилось 67, у супругов родилась дочь Аня.



Шалевич не стремился к карьерным высотам: в его трудовой книжке только одна запись — «Принят на работу в труппу театра имени Вахтангова». Лишь однажды он решился пойти на повышение. Шалевичу предложили возглавить Театр Рубена Симонова. Отказаться он не мог, но не желая предавать родной театр, трудовую книжку все-таки оставил там. Два года назад Театр Рубена Симонова сделали филиалом Вахтанговского и начали ремонт. И так уж случилось, что через день после кончины его бывшего худрука коллективу наконец представят отреставрированное здание...

