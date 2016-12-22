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Шойгу: большинство учений НАТО направлены против России

По словам главы Минобороны, НАТО объявило РФ главной угрозой и продолжает наращивать свой военный потенциал у российских границ

Фото: TASS/AP/Pavel Golovkin

НАТО вдвое нарастило интенсивность военных учений, большинство из которых имеют антироссийскую направленность, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

По его словам, в вооруженных силах Великобритании, в частности, для обозначения противника на полигоне Солсбери-Плейн начали использовать танки российского производства и военную форму российской армии.

«Вместо объединения усилий по борьбе с общим мировым злом — терроризмом — НАТО объявила Россию главной угрозой и продолжает наращивать свой военный потенциал у наших границ», — подчеркнул министр на заседании коллегии Минобороны.

Шойгу отметил, что Североатлантический альянс в следующем году планирует развернуть четыре усиленных батальона и тактические группы в Прибалтике и Польше.

А на территории еще нескольких стран Восточной Европы разместить бронетанковую бригаду американских сухопутных войск.

Глава Минобороны сообщил, что бюджет НАТО увеличен на $26 млрд  — до $918 млрд.

Шойгу отметил, что Россия проанализировала все иностранные военные учения около своих границ и учла эти данные при подготовке войск.

Известия // четверг, 22 декабря 2016 года

Шойгу: большинство учений НАТО направлены против России

Шойгу: большинство учений НАТО направлены против РоссииПо словам главы Минобороны, НАТО объявило РФ главной угрозой и продолжает наращивать свой военный потенциал у российских границ

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