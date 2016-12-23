Спортивные выходные с «Известиями»

Фигурное катание. Чемпионат России

Главный внутрироссийский турнир, который в 2016 году проходит в Челябинске, имеет статус отборочного к чемпионату Европы — он состоится 23–29 января в Остраве. По разным причинам на Урале в этот раз не выступят олимпийские чемпионы Сочи-2014 Юлия Липницкая, Аделина Сотникова и пара Татьяна Волосожар — Максим Траньков. При этом в строй вернулись серебряные призеры сочинских Игр в парном катании и обладатели золота в командных соревнованиях Ксения Столбова и Федор Климов, из-за травм долгое время не выходившие на лед. Их основными конкурентами станут Юко Кавагути и Александр Смирнов.



В мужском одиночном разряде фаворитами являются серебряные призеры чемпионата мира-2015 в командных соревнованиях Максим Ковтун и Сергей Воронов. К их выступлению будет приковано особо пристальное внимание — недавно стало известно о возможном возобновлении карьеры легендарного фигуриста Евгения Плющенко, который может составить Максиму и Сергею конкуренцию в борьбе за путевку на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане. Наиболее звездное представительство — в танцевальных парах, где помимо олимпийских чемпионов Екатерины Бобровой и Дмитрия Соловьева выступят также Елена Ильиных и Руслан Зиганшин и Виктория Синицина с Никитой Кацалаповым. Напомним, ранее с Кацалаповым выступала Ильиных, и эта пара также выиграла командное золото в Сочи. В женском одиночном катании выступят чемпионки мира двух последних лет Елизавета Туктамышева и Евгения Медведева, а также бронзовая призерка последнего ЧМ в Бостоне Анна Погорилая.

23 декабря, 12.00–14.30, короткая программа в женском одиночном катании; 14.45–17.45, произвольная программа в мужском одиночном катании; 18.00–19.45, произвольная программа в танцах на льду. 24 декабря, 13.00–15.15, произвольная программа в парном катании; 15.30–18.30, произвольная программа в женском одиночном катании. 25 декабря, 12.00, показательные выступления.

Ледовая арена «Трактор» (Челябинск). Прямые трансляции на «Матч ТВ», «Матч! Арена» и «Матч! Планета»

Баскетбол. Евролига. ЦСКА (Москва) — «Фенербахче» (Стамбул)

ЦСКА по-прежнему лидирует в регулярном чемпионате Евролиги и уже, по всей видимости, готовится к тому, чтобы сохранить завоеванный весной титул лучшего клуба Европы.



Турецкий клуб «Фенербахче» пока идет на шестом месте и всерьез претендует на попадание в плей-офф.

23 декабря, 20.00. Дворец спорта «Мегаспорт». Прямая трансляция на «Матч ТВ»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков



Хоккей. Открытый чемпионат КХЛ. «Лада» (Тольятти) — СКА (Санкт-Петербург)

СКА по-прежнему лидирует в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), проиграв всего один матч из последних 23. Команда Олега Знарка уверенно идет к выигрышу «регулярки» и даже отъезд главного тренера и лидеров коллектива Ильи Ковальчука и Павла Дацюка в сборную России на Кубок «Первого канала» не ухудшил результаты петербуржцев.



«Лада» переживает длительный финансовый и игровой кризис, но накануне достойно выступила против ЦСКА, проиграв ему со счетом 4:5 в упорной борьбе. Не исключено, что тольяттинцы окажут сопротивление и СКА.

23 декабря, 18.00. «Лада-Арена» (Тольятти). Прямая трансляция на канале КХЛ

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук



Футбол. Суперкубок Италии. «Ювентус» (Турин) — «Милан»

В матче за Суперкубок Италии чемпион и обладатель Кубка страны «Ювентус» встретится в Катаре с финалистом кубка — «Миланом». Встреча по уже устоявшейся традиции пройдет за пределами Апеннинского полуострова. Ранее Суперкубок проводили и в Китае, и в США, и в Ливии, и в той же Дохе. После 17 туров «Ювентус» уверенно лидирует в серии А, имея в активе 42 очка. Команда одержала 14 побед при трех поражениях. «Милан» набрал 33 очка и занимает пятую строчку в таблице. В последних двух матчах красно-черные проиграли «Роме» (0:1) и сыграли вничью с «Атлантой» (1:1).

23 декабря, 19.30. Стадион «Халифа» (Доха, Катар). Прямая трансляция на «Матч ТВ»

Фото: ТАСС/Loris Roselli

Хоккей. Регулярный чемпионат КХЛ. ХК «Сочи» — «Динамо» (Москва)

Два участника плей-офф прошлого сезона сейчас пребывают не в самом лучшем состоянии. «Динамо» идет шестым, а «Сочи» борется за восьмое место в Западной конференции и рискует не пройти в плей-офф Кубка Гагарина. Матч с бело-голубыми крайне важен для подопечных Вячеслава Буцаева, если они хотят удержаться в восьмерке.

24 декабря, 17.00. Арена «Большой» (Сочи). Прямая трансляция на «Матч ТВ»

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