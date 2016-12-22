Умер старейший профессор МГУ

Скончался Борис Есин, старейший сотрудник МГУ имени Ломоносова. Он умер в Москве на 95-м году жизни.

На факультете журналистики отметили, что его уход стал для всех большой утратой. Несколько десятилетий Есин заведовал кафедрой истории русской литературы и журналистики, до последних дней не оставлял любимую работу, сообщает телеканал «360».

Борис Иванович Есин был ветераном Великой Отечественной Войны, по его учебникам училось несколько поколений журналистов по всей России.

«И в последние годы, месяцы, недели жизни он был полон творческих замыслов, новых продуктивных идей»,— добавили в МГУ.

Борис Есин родился в 1922 году в Москве. В 1973-м он получил звание доктора филологических наук, а в 1974 году стал профессором. С 1959 года являлся членом Союза журналистов СССР. С 1996 года был заслуженным профессором МГУ.