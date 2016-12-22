Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
22 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Умер старейший профессор МГУ

Борис Есин ушел из жизни в возрасте 94 лет

Фото: journ.msu.ru

Скончался Борис Есин, старейший сотрудник МГУ имени Ломоносова. Он умер в Москве на 95-м году жизни.

На факультете журналистики отметили, что его уход стал для всех большой утратой. Несколько десятилетий Есин заведовал кафедрой истории русской литературы и журналистики, до последних дней не оставлял любимую работу, сообщает телеканал «360».

Борис Иванович Есин был ветераном Великой Отечественной Войны, по его учебникам училось несколько поколений журналистов по всей России.

«И в последние годы, месяцы, недели жизни он был полон творческих замыслов, новых продуктивных идей»,— добавили в МГУ.

Борис Есин родился в 1922 году в Москве. В 1973-м он получил звание доктора филологических наук, а в 1974 году стал профессором. С 1959 года являлся членом Союза журналистов СССР. С 1996 года был заслуженным профессором МГУ.

Известия // четверг, 22 декабря 2016 года

Умер старейший профессор МГУ

Умер старейший профессор МГУБорис Есин ушел из жизни в возрасте 94 лет

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Лео Бокерия

академик

Все мнения

Мнение

Александр Фролов

аналитик

Все мнения

Мнение

Виктор Озеров

сенатор

Все мнения

Мнение

Дмитрий Данилов

политолог

Все мнения

Мнение

Сергей Королев

общественный деятель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке