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В Пензе на помойке нашли крокодила

Рептилия сильно пострадала от переохлаждения, спасти ее не удалось

В Пензе крокодила выбросили на мусорную свалку неизвестные местные жители. В результате рептилия погибла от переохлаждения, пишет ИА «Пенза-пресс».

Небольшого каймана у себя во дворе обнаружили жильцы одного из домов по улице Карпинского. Они увидели его на помойке и отнесли сотрудникам МЧС.

Спасатели обратились за помощью к работникам пензенского зоопарка. Но они не смогли спасти крокодила, сообщили в региональном управлении ЖКХ и гражданской защиты населения. В настоящее время температура воздуха в Пензе составляет минус 3 градуса, рептилия не выдержала такого холода.

Известия // четверг, 22 декабря 2016 года

В Пензе на помойке нашли крокодила

Рептилия сильно пострадала от переохлаждения, спасти ее не удалось

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