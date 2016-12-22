В Пензе на помойке нашли крокодила

В Пензе крокодила выбросили на мусорную свалку неизвестные местные жители. В результате рептилия погибла от переохлаждения, пишет ИА «Пенза-пресс».

Небольшого каймана у себя во дворе обнаружили жильцы одного из домов по улице Карпинского. Они увидели его на помойке и отнесли сотрудникам МЧС.



Спасатели обратились за помощью к работникам пензенского зоопарка. Но они не смогли спасти крокодила, сообщили в региональном управлении ЖКХ и гражданской защиты населения. В настоящее время температура воздуха в Пензе составляет минус 3 градуса, рептилия не выдержала такого холода.