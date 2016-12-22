Из Москвы в семь старинных городов пустят экскурсионные электрички

В семь старинных российских городов на новогодние праздники пустят экскурсионные электрички-экспрессы.

Любой желающий сможет быстро и в сопровождении экскурсовода попасть в Коломну, Дмитров, Сергиев Посад, Рязань, Владимир, Суздаль и Муром.



Как сообщает РИА «7 новостей», эти семь городов были признаны самыми туристически привлекательными в России.

Экскурсии будут длиться максимум два дня.

Поезда предоставит Центральная пригородная пассажирская компания.

К рейсовому электропоезду будут прицеплены дополнительные вагоны. Как обещают организаторы экскурсий, за каждым пассажиром будет закреплено отдельное место. Ему предоставят радионаушники с лекцией по истории того города, куда направляется электричка.