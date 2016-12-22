Из Москвы в семь старинных городов пустят экскурсионные электрички

Они отвезут всех желающих в Рязань, Коломну, Сергиев Посад, Дмитров, Муром, Суздаль и Владимир
Фото: ТАСС/Виктор Великжанин
В семь старинных российских городов на новогодние праздники пустят экскурсионные электрички-экспрессы.
Любой желающий сможет быстро и в сопровождении экскурсовода попасть в Коломну, Дмитров, Сергиев Посад, Рязань, Владимир, Суздаль и Муром.
Как сообщает РИА «7 новостей», эти семь городов были признаны самыми туристически привлекательными в России.
Экскурсии будут длиться максимум два дня.
Поезда предоставит Центральная пригородная пассажирская компания.
К рейсовому электропоезду будут прицеплены дополнительные вагоны. Как обещают организаторы экскурсий, за каждым пассажиром будет закреплено отдельное место. Ему предоставят радионаушники с лекцией по истории того города, куда направляется электричка.