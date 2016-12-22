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Из Москвы в семь старинных городов пустят экскурсионные электрички

Они отвезут всех желающих в Рязань, Коломну, Сергиев Посад, Дмитров, Муром, Суздаль и Владимир

Фото: ТАСС/Виктор Великжанин

В семь старинных российских городов на новогодние праздники пустят экскурсионные электрички-экспрессы.

Любой желающий сможет быстро и в сопровождении экскурсовода попасть в Коломну, Дмитров, Сергиев Посад, Рязань, Владимир, Суздаль и Муром.

Как сообщает РИА «7 новостей», эти семь городов были признаны самыми туристически привлекательными в России.

Экскурсии будут длиться максимум два дня.

Поезда предоставит Центральная пригородная пассажирская компания.

К рейсовому электропоезду будут прицеплены дополнительные вагоны. Как обещают организаторы экскурсий, за каждым пассажиром будет закреплено отдельное место. Ему предоставят радионаушники с лекцией по истории того города, куда направляется электричка.

Известия // четверг, 22 декабря 2016 года

Из Москвы в семь старинных городов пустят экскурсионные электрички

Из Москвы в семь старинных городов пустят экскурсионные электричкиОни отвезут всех желающих в Рязань, Коломну, Сергиев Посад, Дмитров, Муром, Суздаль и Владимир

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