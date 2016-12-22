На Сухой Лог уже подали две заявки

Роснедра заключили два договора о внесении задатка на участие в аукционе по крупнейшему золоторудному месторождению Сухой Лог, расположенному в Иркутской области. Об этом сообщил «Известиям» представитель Минприроды со ссылкой на главу ведомства Сергея Донского.

По словам министра, СП «СЛ Золото» и ООО «Золото Бодайбо» заключили договоры о внесении задатка с Роснедрами и в ближайшее время должны перечислить средства на счет в размере стартового платежа, то есть по 8,5 млрд рублей каждый.

Внесение задатка является условием аукциона и должно быть подтверждено в заявках претендентов. При этом пока заявки в Роснедра не представлены. Срок приема заканчивается в ближайшие дни, отметили в Минприроды.

Аукцион на Сухой Лог состоится 26 января.

«СЛ Золото» было создано на паритетных началах компанией «Полюс», крупнейшим золотодобытчиком в России, и госкорпорацией «Ростех».

Ранее «Интерфакс» сообщал о том, что «Золото Бодайбо» было зарегистрировано в октябре структурами ВТБ и группы «Акрополь» Ибрагима Паланкоева.

Месторождение Сухой Лог открыто еще в 1961 году. Его запасы составляют около 2 тыс. т золота и 1,5 тыс. т серебра, или около 28% от общих запасов золота страны. Планируется, что на базе Сухого Лога будет создано крупное производство по добыче до 90 т золота и 25 т серебра в год. Капитальные затраты оцениваются в 100 млрд рублей.