Биатлонисты отделались испугом

Исполнительный комитет Международного союза биатлонистов (IBU), выслушав отчет специальной экспертной группы, 22 декабря выступил с заявлением в связи с обвинениями против российских биатлонистов, упомянутых в докладе главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена.



В заявлении, принятом по итогам почти шестичасового заседания, говорится, что в отношении двух биатлонистов из списка Макларена Международным олимпийским комитетом (МОК) открыто дисциплинарное расследование. Сейчас спортсмены (имена и фамилии атлетов пока не называются) временно отстранены IBU от соревнований. Из пресс-релиза Международного союза биатлонистов следует также, что оба атлета принимали участие в Олимпийских играх в Сочи в 2014 году.

Еще 29 биатлонистов, упомянутых в докладе Макларена, смогут продолжать выступления на международных соревнованиях, но в их отношении IBU будет проводить дальнейшее расследование. Также расследование будет проводиться и в отношении Союза биатлонистов России (СБР), для чего создается специальная рабочая группа. До конца года IBU установит крайний срок для предоставления объяснений по обвинениям в отношении российских спортсменов.

В то же время СБР 22 декабря уведомил IBU, что отказывается от проведения чемпионата мира среди юниоров в Острове и этапа Кубка мира в Тюмени. Теперь IBU предстоит решить, где пройдут эти соревнования.

Решение исполкома IBU «Известия» попросили прокомментировать биатлонных экспертов.

— Санкции довольно жесткие, но при этом фамилии 31 российского биатлониста из доклада Макларена не называются, — сказал в беседе с «Известиями» бывший старший тренер сборных России и Финляндии Анатолий Хованцев. — Это наводит на мысли, что доказательная база слаба и для дисквалификации всей сборной оснований нет. Поэтому в решении IBU речь идет только о двух биатлонистах, которых они отстраняют. Пока мы не узнаем их фамилии, трудно понять, что нам грозит. Ведь Макларен обвиняет Россию в атидопинговых нарушениях в период с 2011 по 2015 год. В любом случае, если на IBU не будет серьезного давления, можно надеяться, что самые жесткие санкции Россия пережила именно сегодня.

Специалист, в настоящий момент тренирующий биатлонистов финского клуба «Контиолахти», выразил сожаление, что жителям Тюменской области не удастся стать зрителями масштабного спортивного соревнования.

— Печально, что Тюмень потеряла этап Кубка мира, — продолжил Анатолий Хованцев. — Область понесла такие затраты на создание инфраструктуры — причем не только стадиона, но и гостиничного комплекса для проживания гостей. Был приведен в порядок целый профилакторий, построен новый корпус. Люди серьезно готовились к борьбе за получение Чемпионата мира-2021, на этапах Кубка мира продемонстрировали максимальный уровень организации. Печально, что всё это пошло насмарку. Очень жаль болельщиков и руководство Тюменской области.

Двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков заявил, что решение исполкома IBU будет обсуждаться на заседании комитета по спорту Государственной думы.

— Особенно обидно лишаться этапа Кубка мира в Тюмени, — заявил «Известиям» Сергей Чепиков. — Там построен великолепный комплекс, и тысячи болельщиков были готовы приехать к нам. В дальнейшем нам придется приложить максимум усилий, чтобы исключить применение допинга в нашей стране. Мы обсудим, как решить эту проблему на заседании комитете по спорту Государственной думы. Надеюсь, мы решим, каки нужно предпринять конкретные действия в этом направлении. Не думаю, что после этого решения IBU будут продолжаться разговоры про полное отстранение сборной России от участия в соревнованиях. Дисквалификация наших спортсменов могла бы серьезно ударить по зрелищности биатлона в целом. Полагаю, что у нашей команды всё будет хорошо. А нам нужно сделать всё, чтобы больше не дискредитировать страну применением допинга в различных видах спорта.

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