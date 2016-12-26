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«Зенит» обострил конкуренцию на вратарской линии

Эксперты «Известий» считают странным приобретение петербургским клубом еще одного голкипера

Фото: РИА Новости/Антон Денисов

В пятницу «Зенит» подписал на четыре с половиной года контракт с вратарем «Уфы» Андреем Луневым, ставшим одним из главных открытий нынешнего чемпионата России. Планируется, что 25-летний новичок составит конкуренцию Юрию Лодыгину и Михаилу Кержакову, игра которых в нынешнем сезоне часто подвергалась критике.

— Вратарская позиция — не самая больная в «Зените», — прокомментировал «Известиям» это событие чемпион СССР 1984 года в составе петербургского клуба Сергей Веденеев. — Есть другие линии, где из-за лимита на легионеров требуются русские игроки. А вместо этого покупается вратарь. Или не покупается, но переходит в связи с особыми финансовыми отношениями между клубами. Относительно недавно подписали контракт с Михаилом Кержаковым из «Анжи», который несколько раз выходил в основе в период ошибок Юрия Лодыгина. Михаил играл безошибочно и тем не менее всё равно оказывался на лавке. Не знаю, какие взгляды у Луческу на вратарский вопрос, но странно: во время кризиса в игре Лодыгина Кержаков провел пять матчей на хорошем уровне, но был отправлен в запас. А теперь приходит третий вратарь.

По словам Сергея Веденеева, под «особыми отношениями» «Зенита» и «Уфы» он подразумевает возможный переход тренера петербургской команды Сергея Семака на пост наставника башкирского клуба.

— Пока непонятно, уедет Семак в Уфу или нет, — пояснил он. — Уже была ситуация в «Томи», когда Анатолий Давыдов поехал туда главным тренером, а «Зенит» предоставил ему возможность забрать целую группу своих подопечных из молодежного состава. Футболисты не заиграли, и Давыдов через какое-то время покинул Томск. Возможно, в случае отъезда Семака в Уфу «Зенит» также даст возможность забрать из Питера молодых игроков в обмен на Лунева.  

Бывший полузащитник петербургского клуба заявил, что специфика выступления за малобюджетную «Уфу» и претендующий на чемпионство «Зенит» сильно различается.

— Сложно оценивать игру вратаря в команде, обороняющейся в 10 человек, — отметил он. — Может получиться как с Иваном Новосельцевым. Хороший защитник, игрок сборной России выступал за «Ростов», который обороняется очень большим числом футболистов. А в «Зените» у Ивана пока не до конца получается адаптироваться к выступлению за атакующую команду. И вратарь такой команды должен 70% времени на поле играть в атаку ногами, постоянно взаимодействовать с партнерами. Да, Лунев неплохо проявил себя на коротком отрезке в «Уфе», но это был его дебютный сезон в РФПЛ — и его сразу берут в такой амбициозный клуб, как «Зенит». Кроме того, в команде уже есть два вратаря.

Сергей Веденеев считает, что критика вратаря сборной России Юрия Лодыгина по поводу его последних выступлений в «Зените» была не совсем необоснованной. После нескольких ошибок в начале сезона Лодыгин оказался на скамейке запасных — его заменил Михаил Кержаков. Позднее Лодыгин вернулся в основу, а с октября активно ходили слухи о переговорах «Зенита» со Станиславом Крицюком («Краснодар»), Александром Беленовым («Анжи») и Сосланом Джанаевым («Ростов»), которые, как предполагалось, должны были вытеснить Лодыгина с позиции первого номера команды.

— Лодыгин хорошо отыграл последние матчи, — считает Сергей Веденеев. — Возможно, Юрия мобилизовала эта информация о переговорах с Крицюком, Джанаевым, Беленовым и Луневым. Точно так же, как в случае появления в СМИ новостей о переговорах «Зенита» с Федором Смоловым еще сильнее забегают Артем Дзюба и Александр Кокорин. Хотя их и сейчас не упрекнешь в безволии. 

Голкипер московского «Динамо» и сборной СССР Владимир Пильгуй, работавший тренером вратарей московского «Торпедо» во времена, когда за него играл Лунев, считает, что Андрей сможет адаптироваться в петербургском клубе.

— Лунева знаю с 17 лет, когда работал с ним в «Торпедо», — рассказал «Известиям» Владимир Пильгуй. — Поэтому его успешная игра в «Уфе» — для меня не новость. Рад, что он идет в «Зенит», в клуб с особыми амбициями. Конечно, Луневу будет непросто, учитывая авторитет команды и ее требования. Всё будет зависеть от того, как Андрей сможет психологически совладать с обстановкой в клубе. Но я не замечал за ним паникерских настроений, так что верю в него.

При этом двукратный бронзовый призер Олимпийских играх считает, что «Зениту» рано списывать со счетов Юрия Лодыгина.

— Критика в адрес Лодыгина не совсем справедливая, — продолжил он. — Сейчас обострится конкуренция, поскольку и Миша Кержаков, и Юра, и Андрей — хорошие вратари. Думаю, Луческу будет выбирать на каждый матч того, кто сильнее на данный момент.

Он отметил, что Андрей Лунев не удержался в «Торпедо» из-за того, что не пользовался доверием со стороны руководства клуба.

— Во время работы в «Торпедо» я говорил, что Андрея надо наигрывать, — поделился с «Известиями» Владимир Пильгуй. — Он, конечно, совершал ошибки. Но игровые — например, неудачно сыграл на выходе. Это были устранимые пробелы. Однако в «Торпедо» в Андрея не поверили. Он очень хорош в игре на линии благодаря хорошей реакции и координации, но не имеет достаточного навыка руководства защитниками. Еще по «Уфе» я заметил, что у него пока нет опыта, чтобы правильно подсказывать партнерам, что делать. Но в целом в РФПЛ Лунев здорово прибавил, «заматерел» и чувствует себя более уверенно, чем раньше.

По мнению Сергея Веденеева, сейчас «Зениту» нужно в большей степени усиление не во вратарской линии, а в центре обороны.

— Несколько лет они искали игрока европейского класса, — резюмировал экс-хавбек «Зенита». — Нашли Гарая. И лишились его в самый неподходящий момент. Остальные центральные защитники играли ниже своего уровня из-за травм или возраста. На своем уровне выступает только Нету, а Ломбертс и Хави Гарсия пока тоже выглядят неважно.

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Известия // понедельник, 26 декабря 2016 года

«Зенит» обострил конкуренцию на вратарской линии

«Зенит» обострил конкуренцию на вратарской линииЭксперты «Известий» считают странным приобретение петербургским клубом еще одного голкипера

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