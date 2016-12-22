Угонщик автомобиля в Москве устроил девять ДТП, уходя от погони

Злоумышленник, угнавший в Москве автомобиль Mazda, устроил девять аварий, пытаясь уйти от полицейской погони. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

С заявлением о пропаже с неохраняемой стоянки на улице Челябинская на востоке столицы иномарки стоимостью 700 тыс. рублей в правоохранительные органы обратился мужчина.



Полицейские обнаружили угнанную машину, после чего хотели задержать вора. Однако водитель Mazda, решив скрыться от сотрудников полиции, совершил девять ДТП. Вскоре злоумышленник был задержан вместе с пассажиром, также находившимся в автомобиле, пишут Дни.Ру.



«Похищенная автомашина изъята и возвращена владельцу», — цитирует агентство городских новостей «Москва» представителя полиции.



Правоохранительные органы выясняют обстоятельства преступления.

