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Угонщик автомобиля в Москве устроил девять ДТП, уходя от погони

Уголовное дело возбуждено по статье «Кража»

Злоумышленник, угнавший в Москве автомобиль Mazda, устроил девять аварий, пытаясь уйти от полицейской погони. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

С заявлением о пропаже с неохраняемой стоянки на улице Челябинская на востоке столицы иномарки стоимостью 700 тыс. рублей в правоохранительные органы обратился мужчина.

Полицейские обнаружили угнанную машину, после чего хотели задержать вора. Однако водитель Mazda, решив скрыться от сотрудников полиции, совершил девять ДТП. Вскоре злоумышленник был задержан вместе с пассажиром, также находившимся в автомобиле, пишут Дни.Ру.

«Похищенная автомашина изъята и возвращена владельцу», — цитирует агентство городских новостей «Москва» представителя полиции.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства преступления.

Известия // четверг, 22 декабря 2016 года

Угонщик автомобиля в Москве устроил девять ДТП, уходя от погони

Уголовное дело возбуждено по статье «Кража»

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