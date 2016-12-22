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На Кубани сняли карантин после вспышки АЧС

Исключением стали три свинофермы в Павловском районе Краснодарского края

В Краснодарском крае сняли карантин после того, как в трех районах края были выявлены обнаружения очаги африканской чумы свиней (АЧС). Об этом рассказал руководитель ветеринарного управления Краснодарского края Георгий Джаилиди.

В частности, карантин отменили в Ейском, Тихорецком и Темрюкском районах, а также городах Сочи и Туапсе, уточняет ИА KrasnodarMedia.

Исключением являются три проблемные свинофермы «Кубанского бекона» в Павловском районе. «Там уже произведен убой свиней, и сейчас идут работы по очистке и дезинфекции территории. После того, как они будут выполнены, край можно будет считать благополучным по африканской чуме свиней», — рассказал Джаилиди.

Напомним, ранее руководство региона приняло решение установить санитарные блокпосты, для предупреждения распространения чумы свиней.

Эпидемия АЧС в Краснодарском крае в 2012-2013 годах нанесла серьезный ущерб экономике Кубани. Потери составили 266 тысяч голов. Основной ущерб понесли личные хозяйства. Численность свиней на них сократилась почти в 250 раз.

Известия // четверг, 22 декабря 2016 года

На Кубани сняли карантин после вспышки АЧС

Исключением стали три свинофермы в Павловском районе Краснодарского края

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