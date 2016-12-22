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Четверг,
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СМИ: главный аудитор НАТО найден мертвым в Бельгии

Рядом с телом нашли незарегистрированное оружие

Главный аудитор Североатлантического альянса Ив Шанделон найден мертвым в бельгийском Андене, передают СМИ медиагруппы Sudpresse.

Тело мужчины обнаружено в 140 км от места его работы и 100 км от города Ленс, где он жил. Рядом с телом было обнаружено незарегистрированное оружие.

По словам людей из окружения погибшего, Шанделон курировал вопросы противодействия терроризму и в последнее время получал «странные звонки», сообщает телеканал «360».

В настоящий момент следствие выясняет все обстоятельства произошедшего.

Известия // четверг, 22 декабря 2016 года

СМИ: главный аудитор НАТО найден мертвым в Бельгии

Рядом с телом нашли незарегистрированное оружие

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