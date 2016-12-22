В ЭТНОМИРе открылся павильон «Восточная Азия»

В этнографическом парке-музее ЭТНОМИР на границе Московской и Калужской областей открылся павильон «Восточная Азия».

Здесь разместились отель в восточном стиле, азиатский оздоровительный центр, китайское кафе, залы для занятий боевыми искусствами и медитацией, а также тематическая экспозиция, посвященная Японии, Корее и Китаю.

Гости парка теперь смогут познакомиться с архитектурными традициями стран восточной Азии и увидеть японский дом минка, корейский ханок и китайскую пагоду.

На втором этаже павильона открылась гостиница из 16 двухместных номеров.

«Рисунки тушью, яркие панно, изумительные торшеры и бра, статуэтки, вазы и другие экзотические элементы декора вместе с неповторимой архитектурой этой гостиницы создадут ощущение подлинного визита в Японию, Корею или Китай», — говорится в сообщении парка-музея.

Также в павильоне «Восточная Азия» открылся Азиатский оздоровительный центр, предлагающий «десятки видов расслабляющего и лечебного массажа, акупунктуру, иглоукалывание, гирудотерапию, омолаживающие процедуры и многое другое». В центре работают специалисты из Таиланда, Китая и Индонезии.

Посетителей павильона «Восточная Азия» ждет и развлекательная программа, в том числе тематические экскурсии, мастер-классы по оригами, икебана, фэншуй, а также тхэквондо, каратэ-до, кэндо, айкидо, тайцзицюань, цигун и многие другие.

ЭТНОМИР — это самый большой этнографический парк-музей России. Здесь на площади 140 га представлены архитектура, национальная кухня, ремёсла, традиции и быт практически всех стран мира. Каждой стране отведен своеобразный «культурный заповедник» — этнодвор.