Средняя ставка топ-10 банков по рублевым вкладам опустилась до 8,4%

Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков, привлекающих наибольший объем частных депозитов в рублях, в вторую декаду декабря составила 8,4%, опустившись на 0,09 процентного пункта, сообщила пресс-служба Банка России в четверг.

С начала 2016 года этот показатель просел более чем на 1,5 п.п., свидетельствует статистика ЦБ.

По данным регулятора, в десятку банков с наибольшим объемом рублевых вкладов населения входят Сбербанк, ВТБ 24, ВТБ Банк Москвы, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Бинбанк, Альфа-Банк, банк «ФК Открытие», Промсвязьбанк и Россельхозбанк.

Базовая доходность вкладов, рассчитанная Центробанком на январь 2017 года, также снизилась. Ставка по депозитам в рублях на срок до 90 дней снизилась на 0,038 п.п. Впрочем, для более длинных вкладов, в том числе до востребования, доходность выросла на 0,01–0,103 п.п.

