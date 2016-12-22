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Инна Чурикова попала в больницу с переломом

Спектакль с участием известной актрисы в «Ленкоме» заменили на другой

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Инна Чурикова была срочно доставлена в больницу с переломом руки. В клинику актрису сопровождал супруг, режиссер Глеб Панфилов. По предварительным данным, Чурикова получила травму после неудачного падения.

Инцидент произошел ночью в среду, пишут Дни.Ру.

«Все нормально. Скоро буду дома. Я буду продолжать работать. Обязательно через небольшое время буду работать в театре», – цитирует легендарную актрису РЕН ТВ.

Спектакль «Аквитанская львица» в «Ленкоме», в котором народная артистка СССР Чурикова играет роль Алиеноры Аквитанской, заменен в четверг на «Юнону и Авось», сообщил директор театра Марк Варшавер. 

Администрация театра сообщила, что зрители, купившие билеты на «Аквитанскую львицу», смогут без переоформления билетов посмотреть «Юнону и Авось». В противном случае необходимо заявить об отказе посетить спектакль. 

Напомним, похожий инцидент уже происходил с Инной Чуриковой в январе 2012 года, когда актриса, направляясь на репетицию в «Ленком», упала и сломала обе руки.

Известия // четверг, 22 декабря 2016 года

Инна Чурикова попала в больницу с переломом

Инна Чурикова попала в больницу с переломомСпектакль с участием известной актрисы в «Ленкоме» заменили на другой

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