Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Пecкoв назвал исчерпанной дискуссию о якобы государственной цензуре в области культуры.



«Слишком много было сказано на этот счет», — сказал Песков в интервью телеканалу «Россия 24».

По его словам, несправедливо делать какие-либо обобщающие заявления о наличии цензуры или о «сгущении туч в плане цензуры», поскольку в России такого нет.



При этом, по словам Пecкoвa, нельзя молчать про ответственность деятелей культуры, получающих государственные деньги.



Официальный представитель Кремля выразил убеждение, что ответственность в данной ситуации должна ложиться на плечи обеих сторон.

Напомним, в конце октября худрук «Сатирикона» Кoнcтaнтин Рaйкин во время своего выступления на VII съезде Союза театральных деятелей России призвал общественные организации не посягать на свободу творчества в искусстве, иначе может вернуться «сталинская цензура».



Заявление художественного руководителя «Сатирикона» стало темой бурных обсуждений и положило начало дискуссии, развернувшейся между ним и главой байк-клуба «Ночные волки» Александром Зaлдocтaнoвым.

