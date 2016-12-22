Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
22 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

В Кремле считают исчерпанной дискуссию о цензуре в сфере культуры

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что ответственность за положение дел в этой области должна ложиться на плечи обеих сторон

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Пecкoв назвал исчерпанной дискуссию о якобы государственной цензуре в области культуры.

«Слишком много было сказано на этот счет», — сказал Песков в интервью телеканалу «Россия 24».

По его словам, несправедливо делать какие-либо обобщающие заявления о наличии цензуры или о «сгущении туч в плане цензуры», поскольку в России такого нет.

При этом, по словам Пecкoвa, нельзя молчать про ответственность деятелей культуры, получающих государственные деньги.

Официальный представитель Кремля выразил убеждение, что ответственность в данной ситуации должна ложиться на плечи обеих сторон.

Напомним, в конце октября худрук «Сатирикона» Кoнcтaнтин Рaйкин во время своего выступления на VII съезде Союза театральных деятелей России призвал общественные организации не посягать на свободу творчества в искусстве, иначе может вернуться «сталинская цензура».

Заявление художественного руководителя «Сатирикона» стало темой бурных обсуждений и положило начало дискуссии, развернувшейся между ним и главой байк-клуба «Ночные волки» Александром Зaлдocтaнoвым.

Читайте также:

Юрий Башмет: «В музыкальном мире ноль цензуры»

Известия // четверг, 22 декабря 2016 года

В Кремле считают исчерпанной дискуссию о цензуре в сфере культуры

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что ответственность за положение дел в этой области должна ложиться на плечи обеих сторон

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Лео Бокерия

академик

Все мнения

Мнение

Александр Фролов

аналитик

Все мнения

Мнение

Виктор Озеров

сенатор

Все мнения

Мнение

Дмитрий Данилов

политолог

Все мнения

Мнение

Сергей Королев

общественный деятель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке