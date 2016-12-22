Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что ответственность за положение дел в этой области должна ложиться на плечи обеих сторон
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Пecкoв назвал исчерпанной дискуссию о якобы государственной цензуре в области культуры.
«Слишком много было сказано на этот счет», — сказал Песков в интервью телеканалу «Россия 24».
По его словам, несправедливо делать какие-либо обобщающие заявления о наличии цензуры или о «сгущении туч в плане цензуры», поскольку в России такого нет.
При этом, по словам Пecкoвa, нельзя молчать про ответственность деятелей культуры, получающих государственные деньги.
Официальный представитель Кремля выразил убеждение, что ответственность в данной ситуации должна ложиться на плечи обеих сторон.
Напомним, в конце октября худрук «Сатирикона» Кoнcтaнтин Рaйкин во время своего выступления на VII съезде Союза театральных деятелей России призвал общественные организации не посягать на свободу творчества в искусстве, иначе может вернуться «сталинская цензура».
Заявление художественного руководителя «Сатирикона» стало темой бурных обсуждений и положило начало дискуссии, развернувшейся между ним и главой байк-клуба «Ночные волки» Александром Зaлдocтaнoвым.
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