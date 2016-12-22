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Отпечатки подозреваемого в теракте в Берлине нашли на двери фуры

24-летний тунисец Анис Амри официально объявлен в розыск в ФРГ и европейских странах

На двери грузовика, сбившего людей на рождественской ярмарке в Берлине, обнаружили отпечатки пальцев предполагаемого террориста Аниса Амри.

Об этом сообщает газета Süddeutscher Zeitung.

Ответственность за трагедию взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Подозреваемый — 24-летний уроженец Туниса Анис Амри. Он официально объявлен в розыск в Германии и других европейских странах.

Известия // четверг, 22 декабря 2016 года

Отпечатки подозреваемого в теракте в Берлине нашли на двери фуры

24-летний тунисец Анис Амри официально объявлен в розыск в ФРГ и европейских странах

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