Хабиб Нурмагомедов сразится с Фергюсоном на UFC 209

Российский непобежденный боец Хабиб Нурмагомедов проведет свой следующий поединок на турнире UFC 209, который состоится 3 марта 2017 года в Лас-Вегасе, штат Невада. По информации «Известий», глава американского промоушена Дана Уайт в ближайшее время анонсирует бой Нурмагомедова против Тони Фергюсона в качестве главного поединка мартовского турнира. Напомним, в данный момент российский легковес является первым номером рейтинга, в то время как его американский оппонент занимает вторую строчку. Чемпионом же в легком весе является знаменитый ирландец Конор МакГрегор.



Тони Фергюсон занимал второе место в списке приоритетных соперников для Хабиба. 28-летний россиянин не раз заявлял, что пришел в UFC ради чемпионского пояса и хочет драться только с лучшими бойцами. После заявления обладателя пояса ирландца МакГрегора о том, что он приостанавливает выступления до лета 2017 года, Хабиб решил провести бой за титул временного чемпиона мира против сильнейшего на сегодня в его дивизионе соперника — Тони Фергюсона. У обоих спортсменов сейчас самые впечатляющие беспроигрышные серии: американец не проигрывает на протяжении девяти поединков, а российский боец не только одержал победу в восьми боях подряд — он вообще не знает, что такое поражение.

— Глава UFC Дана Уайт анонсирует поединок между Хабибом и Фергюсоном в ближайшее время, — рассказал «Известиям» источник, знакомый с ситуацией. — Оба спортсмена уже имеют на руках предложение и должны подписать контракты со дня на день. Бойцы заинтересованы в этом поединке — они понимают, что UFC обязана будет предоставить победителю право биться с обладателем титула лучшего легковеса Конором МакГрегором. Тот, кто победит в этом поединке, станет обязательным претендентом на титульный бой. Организация не сможет больше оберегать своего ирландского любимчика.



Хабиб Нурмагомедов признался, что с радостью выйдет на ринг против Тони Фергюсона.

— Бой с Фергюсоном неизбежен, — заявил «Известиям» Нурмагомедов. — Если не брать обладателя титула МакГрегора, то Тони — самый сильный и интересный соперник для меня. Я очень хочу встретиться с ним. Мы оба выделяемся в нашем весе. Он провел девять поединков без поражений, я — восемь. Так что у каждого из нас будет отличный шанс прервать серию другого. На сегодня и я, и все мои фанаты знают, что самый серьезный соперник для меня не Конор, а Тони. Фергюсон на порядок сильнее МакГрегора. Да и сам Тони знает, что бой со мной выдастся для него очень тяжелым. Когда состоится наш бой? Скажу так — я принял условия, осталось дождаться ответа другой стороны и утрясти детали.



В пресс-службе американского промоушена UFC не стали отрицать информацию о подготовке поединка.



— На сегодняшний день у нас идет подбор участников для турнира UFC 209, — заявили «Известиям» в организации. — Будут ли среди участников турнира Нурмагомедов и Фергюсон? Пока мы не можем сообщить эту информацию — дождитесь официального релиза, скоро вы всё узнаете.



Генеральный директор российской бойцовской компании Fight Nights Камил Гаджиев уверен, что бой Хабиба с Фергюсоном станет для россиянина настоящей проверкой.



— Тони намного опасней для Хабиба, чем МакГрегор, — поделился с «Известиями» Камил Гаджиев. — На сегодня это самый достойный оппонент для Нурмагомедова. Уверен, что противостояние этих спортсменов получится очень зрелищным. Хабиб давно заслужил этот поединок.

