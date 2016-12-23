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Хабиб Нурмагомедов сразится с Фергюсоном на UFC 209

Глава американского промоушена Дана Уайт согласовал детали поединка и анонсирует его в ближайшее время

Фото: страница Хабиба Нурмагомедова «ВКонтакте»

Российский непобежденный боец Хабиб Нурмагомедов проведет свой следующий поединок на турнире UFC 209, который состоится 3 марта 2017 года в Лас-Вегасе, штат Невада. По информации «Известий», глава американского промоушена Дана Уайт в ближайшее время анонсирует бой Нурмагомедова против Тони Фергюсона в качестве главного поединка мартовского турнира. Напомним, в данный момент российский легковес является первым номером рейтинга, в то время как его американский оппонент занимает вторую строчку. Чемпионом же в легком весе является знаменитый ирландец Конор МакГрегор.

Тони Фергюсон занимал второе место в списке приоритетных соперников для Хабиба. 28-летний россиянин не раз заявлял, что пришел в UFC ради чемпионского пояса и хочет драться только с лучшими бойцами. После заявления обладателя пояса ирландца МакГрегора о том, что он приостанавливает выступления до лета 2017 года, Хабиб решил провести бой за титул временного чемпиона мира против сильнейшего на сегодня в его дивизионе соперника  Тони Фергюсона. У обоих спортсменов сейчас самые впечатляющие беспроигрышные серии: американец не проигрывает на протяжении девяти поединков, а российский боец не только одержал победу в восьми боях подряд  он вообще не знает, что такое поражение.

 Глава UFC Дана Уайт анонсирует поединок между Хабибом и Фергюсоном в ближайшее время,  рассказал «Известиям» источник, знакомый с ситуацией.  Оба спортсмена уже имеют на руках предложение и должны подписать контракты со дня на день. Бойцы заинтересованы в этом поединке  они понимают, что UFC обязана будет предоставить победителю право биться с обладателем титула лучшего легковеса Конором МакГрегором. Тот, кто победит в этом поединке, станет обязательным претендентом на титульный бой. Организация не сможет больше оберегать своего ирландского любимчика.

Хабиб Нурмагомедов признался, что с радостью выйдет на ринг против Тони Фергюсона.

— Бой с Фергюсоном неизбежен,  заявил «Известиям» Нурмагомедов.  Если не брать обладателя титула МакГрегора, то Тони  самый сильный и интересный соперник для меня. Я очень хочу встретиться с ним. Мы оба выделяемся в нашем весе. Он провел девять поединков без поражений, я  восемь. Так что у каждого из нас будет отличный шанс прервать серию другого. На сегодня и я, и все мои фанаты знают, что самый серьезный соперник для меня не Конор, а Тони. Фергюсон на порядок сильнее МакГрегора. Да и сам Тони знает, что бой со мной выдастся для него очень тяжелым. Когда состоится наш бой? Скажу так  я принял условия, осталось дождаться ответа другой стороны и утрясти детали.

В пресс-службе американского промоушена UFC не стали отрицать информацию о подготовке поединка.

 На сегодняшний день у нас идет подбор участников для турнира UFC 209,  заявили «Известиям» в организации.  Будут ли среди участников турнира Нурмагомедов и Фергюсон? Пока мы не можем сообщить эту информацию  дождитесь официального релиза, скоро вы всё узнаете.

Генеральный директор российской бойцовской компании Fight Nights Камил Гаджиев уверен, что бой Хабиба с Фергюсоном станет для россиянина настоящей проверкой.

 Тони намного опасней для Хабиба, чем МакГрегор,  поделился с «Известиями» Камил Гаджиев.  На сегодня это самый достойный оппонент для Нурмагомедова. Уверен, что противостояние этих спортсменов получится очень зрелищным. Хабиб давно заслужил этот поединок.

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Известия // пятница, 23 декабря 2016 года

Хабиб Нурмагомедов сразится с Фергюсоном на UFC 209

Хабиб Нурмагомедов сразится с Фергюсоном на UFC 209Глава американского промоушена Дана Уайт согласовал детали поединка и анонсирует его в ближайшее время

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