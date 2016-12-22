Внук Сталина Евгений Джугашвили скоропостижно скончался в Москве

Евгений Джугашвили — внук Иосифа Сталина — скоропостижно скончался в Москве.



Как сообщает Life со ссылкой на очевидцев, Джугашвили упал на улице на северо-востоке Москвы, недалеко от собственного дома. Ему вызвали скорую помощь, но медикам оставалось лишь констатировать смерть внука советского политического деятеля.



О причинах смерти пока не сообщается. Ему было 80 лет.

Евгений Джугашвили работал военным инженером, имеет степень кандидата исторических наук. Он получил широкую известность, активно выступая в судах России и Украины, а также в обращениях к президенту РФ в защиту чести и достоинства Сталина.



Так, в 2010 году он призвал к ответу Госдуму, которая рассматривала заявление «О катынской трагедии и ее жертвах». В документе говорилось, что «катынское преступление было совершено по прямому указанию Сталина и других советских руководителей».



Стоит отметить, что накануне, 21 декабря, исполнилась 137-я годовщина со дня рождения его деда.