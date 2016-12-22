Трамп назначил своим советником Келлиэнн Конуэй

Избранный президент США Дональд Трамп назначил Келлиэнн Конуэй на должность своего советника в будущей администрации.

Ранее Конуэй возглавляла избирательный штаб республиканца, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Напомним, президентские выборы в Америке состоялись 8 ноября. Победителем стал кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, который обошел кандидата от демократов Хиллари Клинтон. Новая администрация США во главе с Трампом приступит к работе после инаугурации 20 января 2017 года.