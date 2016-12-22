Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
22 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Трамп назначил своим советником Келлиэнн Конуэй

Ранее она возглавляла его избирательный штаб

Избранный президент США Дональд Трамп назначил Келлиэнн Конуэй на должность своего советника в будущей администрации.

Ранее Конуэй возглавляла избирательный штаб республиканца, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Напомним, президентские выборы в Америке состоялись 8 ноября. Победителем стал кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, который обошел кандидата от демократов Хиллари Клинтон. Новая администрация США во главе с Трампом приступит к работе после инаугурации 20 января 2017 года.

Известия // четверг, 22 декабря 2016 года

Трамп назначил своим советником Келлиэнн Конуэй

Ранее она возглавляла его избирательный штаб

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Дмитрий Данилов

политолог

Все мнения

Мнение

Александр Фролов

аналитик

Все мнения

Мнение

Сергей Королев

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Лео Бокерия

академик

Все мнения

Мнение

Виктор Озеров

сенатор

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке