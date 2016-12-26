Национальной политике подберут кадры

По поручению президента до 1 июня 2017 года правительство разработает новый профессиональный стандарт для госслужащих, работающих в сфере национальной политики (межнациональных и межконфессиональных отношений). Курировать подготовку документа будет Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН). Основными критериями, заложенными в новый стандарт, станут компетентность госуправленца в вопросах культуры народов и религий, навыки взаимодействия со СМИ. Важное место в профстандарте будет отведено подходам к адаптации мигрантов в новых условиях, а также мерам по предотвращению радикальных настроений в обществе.



По итогам заседания Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям 31 октября 2016 года, которое прошло в Астрахани, Владимир Путин дал поручение правительству создать и утвердить профессиональный стандарт для специалистов в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений в срок до 1 июня 2017 года.



Создание новых критериев — продолжение работы правительства в рамках Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, пояснили «Известиям» в Федеральном агентстве по делам национальностей, которое является ответственным за реализацию поручений в сфере национальной политики.

— Сферой применения таких специалистов станет госслужба в федеральных и муниципальных органах власти, связанных с реализацией государственной национальной политики, и госструктурах, которые занимаются сотрудничеством, сохранением и защитой культуры народов России, адаптацией мигрантов. Кроме того, такие специалисты востребованы в некоммерческом секторе, среди НКО, которые занимаются вопросами культуры и межнационального сотрудничества, — пояснили «Известиям» в пресс-службе ФАДН.

Ранее разработкой профессионального стандарта для госслужащих занимались два вуза — РАНХиГС и Московский городской психолого-педагогический университет (соответствующее протокольное решение было принято на заседании президиума Совета при президенте 29 сентября 2014 года). Однако после того как предложения рассмотрело Министерство труда, документ с многочисленными замечаниями вернули разработчикам.

Как пояснили «Известиям» в ФАДН, после консультаций с экспертами в области национальных отношений в ведомстве пришли к выводу о необходимости совместить в функционале госуправленца — специалиста, разбирающегося в юридических и законодательных аспектах, с экспертом в вопросах культуры народов и религиоведения, а кроме того, еще и дипломатом, который сможет находить способы предупреждения межэтнических конфликтов.

Также в число функций такого специалиста войдет вопрос взаимодействия между мигрантами и местным населением, при этом госуправленец должен уметь предвидеть и избегать возможности формирования национальных анклавов. Кроме того, специалист должен обладать навыком взаимодействия со СМИ, а также вести аналитическую работу, готовить запросы и обращения в правоохранительные и иные уполномоченные органы по сообщениям граждан.

С 2016 года на базе МГУ и Московского городского университета управления правительства Москвы в субъектах РФ организованы курсы повышения квалификации государственных гражданских и муниципальных служащих по вопросам реализации государственной национальной политики.

— Для нас важно было отработать методику подготовки специалистов в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений для госслужбы и некоммерческих структур. Большое внимание уделяется вопросам подготовки кадров государственной и муниципальной службы ФАДН России в ходе плановых совещаний с руководителями субъектов Российской Федерации в ходе совещаний, проводимых с участием администрации президента и правительства, — пояснили «Известиям» в ФАДН.

Повышение квалификации кадров в области нацотношений стало приоритетом внутренней политики государства, поскольку в критериях оценки эффективности действий органов власти есть показатели, которые характеризуют состояние межнациональных отношений и миграционной политики, полагает доктор политических наук, член президиума Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Владимир Зорин.

— Эта работа уже ведется два года, а занимается организацией курсов повышения квалификации — Минтруд. Например, на курсах МГУ обучались заместители министров федеральных ведомств, на курсах Московского городского университета управления правительства Москвы обучают специалистов департаментов и управ, — говорит Владимир Зорин. — Но пока практически не охвачены этой работой муниципалитеты. А их в стране 24 тыс., и вся реальная политика реализуется именно «на земле». Потому что именно там определяют места для строительства храмов, мечетей и синагог, выделяются места на рынках, кладбищах. Вопросы изучения языков в школах рассматриваются и решаются в основном в органах местного самоуправления. Очень важно развернуть эту работу широко. Скорее всего, 2017 год будет годом работы с органами муниципального управления и обучения кадров на этом уровне.