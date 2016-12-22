Итальянка погибла при теракте в Берлине

При теракте в Берлине погибла гражданка Италии Фабриция Ди Лоренцо.

Ранее сообщалось, что 31-летняя женщина числилась пропавшей без вести.

«Немецкие судебные власти, как объявило министерство иностранных дел Германии, закончили необходимые проверки, и, к сожалению, уже точно [известно], что среди жертв есть итальянка Фабриция Ди Лоренцо», — заявили в МИД Италии, передает «РИА Новости».

Итальянский министр иностранных дел Анджелино Альфано выразил соболезнования семье погибшей женщины, заявив, что разделяет их огромную боль.