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Итальянка погибла при теракте в Берлине

31-летняя женщина считалась пропавшей после трагедии

При теракте в Берлине погибла гражданка Италии Фабриция Ди Лоренцо.

Ранее сообщалось, что 31-летняя женщина числилась пропавшей без вести.

«Немецкие судебные власти, как объявило министерство иностранных дел Германии, закончили необходимые проверки, и, к сожалению, уже точно [известно], что среди жертв есть итальянка Фабриция Ди Лоренцо», — заявили в МИД Италии, передает «РИА Новости».

Итальянский министр иностранных дел Анджелино Альфано выразил соболезнования семье погибшей женщины, заявив, что разделяет их огромную боль.

Известия // четверг, 22 декабря 2016 года

Итальянка погибла при теракте в Берлине

31-летняя женщина считалась пропавшей после трагедии

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