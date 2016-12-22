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Совершено преступление

Политолог Эдуард Лозанский — о том, стоит ли взывать к совести New York Daily News

Если журналистское сообщество США не возмутится и не осудит статью своего коллеги Герша Кунтцмана в нью-йоркском таблоиде Daily News, практически оправдывающую террориста, расстрелявшего посла России в Турции Андрея Карлова, и не сделает его «нерукопожатным», то это станет еще одним доказательством глубочайшего кризиса профессионализма и моральных устоев американского мейнстрима.

Недавняя президентская кампания, а также освещение событий в Сирии уже предоставили большое количество доказательств этого кризиса, но эта статья переходит все мыслимые и немыслимые границы и красные линии, обозначающие этические рамки работы журналиста.

Западные СМИ, практически единогласно поддерживавшие Хиллари Клинтон и использовавшие при этом оскорбления ее оппонента, совершенно недопустимые в современной журналистике, до боли напоминали советскую прессу, когда те, кто имел смелость высказать мнение, отличное от официальной пропаганды, немедленно объявлялись либо агентами ЦРУ, либо шизофрениками.

Так и сейчас Трампа и его сторонников журналисты объявляли агентами КГБ либо, в лучшем случае, полезными идиотами. Причем это делалось не какой-то желтой прессой, а изданиями, до недавнего времени считавшимися столпом свободной и демократической журналистики, — такими как The New York Times.

Еще один такой столп — газета The Washington Post — опустилась до того, что практически разрекламировала донос о более чем 200 сайтах, публикующих критические материалы об американской внешней политике. Понятно, что это было сделано, чтобы заставить власть принять по отношению к ним соответствующие меры.

И вот уже небезызвестный «борец за права человека» Уильям Браудер открыто призывает ФБР начать охоту на ведьм конкретно с профессора Нью-Йоркского и Принстонского университетов Стивена Коэна, который последовательно выступает за более сбалансированную политику США по отношению к России и считается интеллектуальным лидером сторонников сближения России и США.

Освещение этими и другими мейнстримовскими СМИ событий в Сирии фактически превращает их в рупор джихадистов, так как своих корреспондентов у них там практически нет.

Британская газета The Independent, которую трудно заподозрить в симпатиях к Москве, прямо указывает, что основными источниками информации для западных журналистов являются либо сами джихадисты, либо те, кто ими запуган и теперь вынужден говорить то, что им прикажут.

Возвращаясь к скандальной статье в New York Daily News, можно сослаться на то, что это таблоид, а таблоиды часто позволяют себе желтизну в той или иной степени. Однако в данном случае это уже не просто желтизна. Публиковать статьи, оправдывающие убийство дипломатов, защищенных множеством конвенций, — это очевидное преступление, и оно должно быть наказано.

Кунтцман, возможно, даже не подозревал, что он практически призвал и заранее оправдал убийство и американских дипломатов. Ведь в таких странах, как Ирак, Ливия, Cирия, и других в результате американских бомбардировок погибло огромное количество мирных граждан, друзья и родственники которых подумывают о мести. Теперь Daily News дает им на это зеленый свет.

Мы все помним о трагической гибели посла Криса Стивенса в Ливии, но Кунтцману, судя по всему, на это плевать.

Требовать извинений от такого человека и от New York Daily News, по-моему, бессмысленно. Это совершенно очевидное преступление, а потому судебные органы и правозащитные организации в США и в России должны тщательно изучить все материалы и предпринять соответствующие действия.

Автор — президент Американского университета в Москве

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Известия // четверг, 22 декабря 2016 года

Совершено преступление

Совершено преступлениеПолитолог Эдуард Лозанский — о том, стоит ли взывать к совести New York Daily News

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