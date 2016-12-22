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Варвару Караулову приговорили к 4,5 года колонии

Девушку признали виновной в попытке присоединиться к запрещенной в РФ террористической организации ИГ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Московский окружной военный суд приговорил к 4,5 года колонии бывшую студентку МГУ Александру Иванову (Варвару Караулову), признанную виновной в попытке присоединиться к ИГ (запрещена в РФ).

«Признать Иванову виновной и назначить наказание в виде четырех лет и шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима», — цитирует судью «Интерфакс»».

Прокурор в ходе прений сторон просил признать девушку виновной в инкриминируемом ей преступлении и приговорить ее к 5 годам лишения свободы.

Адвокаты Карауловой просили оправдать их подзащитную. Защита настаивает, что представленные стороной обвинения доказательства, а также заслушанные на суде свидетели не подтверждают намерения девушки стать террористкой.

Напомним, 27 мая 2015 года Караулова сбежала из дома и вылетела в Стамбул. В Турции ее перевезли на конспиративную квартиру в город Килис, позже она была задержана сотрудниками спецслужб при незаконном пересечении турецко-сирийской границы.

28 октября девушка была арестована, 10 ноября 2015 года ей было предъявлено обвинение.

Известия // четверг, 22 декабря 2016 года

Варвару Караулову приговорили к 4,5 года колонии

Варвару Караулову приговорили к 4,5 года колонииДевушку признали виновной в попытке присоединиться к запрещенной в РФ террористической организации ИГ

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