Lada проехала насквозь весь терминал аэропорта Казани

В аэропорту Казани в ночь на 22 декабря водитель ВАЗ-2115 проник в здание терминала А1 и проехал его насквозь.

Около 11 часов вечера автомобиль сломал шлагбаум и заехал на парковку, затем врезался в забор, а потом ворвался в терминал аэропорта сквозь стеклянный фасад здания. Водитель проехал по всему помещению насквозь, сбив при этом стойки и повредив трубу водоснабжения, после чего попал на привокзальную площадь, где был задержан сотрудниками полиции.

После скоростной езды никто не пострадал, аэропорт продолжил работу в штатном режиме. По предварительной оценке, причиненный ущерб составил более 6 млн рублей, сообщает ProKazan.ru.

Выяснилось также, что лихача — 40-летнего экс-сотрудника СОБРа МВД по Татарстану, преследовал экипаж ДПС. Правоохранители заподозрили, что тот был пьян.

