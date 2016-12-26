Дамаск и Анкара встретятся в Аль-Бабе

Продвижение турецких войск в провинции Алеппо создает возможность вооруженных столкновений между ними и сирийскими правительственными войсками. При этом в Совете Федерации указывают на то, что Анкара ведет антитеррористическую операцию, а значит, не должна переходить «красную черту». В Сирии между тем выражают готовность оказать сопротивление, если возможные инциденты будут иметь место. В настоящее время Анкара ведет борьбу с боевиками ИГ (деятельность организации запрещена в России) за сирийский город Аль-Баб, расположенный в 50 км от Алеппо. И если ей удастся выбить террористов, то турецкие войска подойдут вплотную к позициям сирийской армии.

Продвижение турецких войск и оппозиционной Сирийской свободной армии в районе города Аль-Баб, расположенного на северо-востоке провинции Алеппо, может привести в перспективе к вооруженным столкновениям с сирийскими правительственными войсками. Более вероятны непредвиденные жертвы с обеих сторон, так как действия Дамаска и Анкары не координируются. Об этом «Известиям» заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

— Исключать этого нельзя. Действия военных Сирии и Турции не координируются, поэтому вооруженные столкновения возможны. Разумеется, участие Анкары в боевых действиях против ИГ — это реальная помощь в борьбе с международным терроризмом. Но проблема заключается в том, что присутствие турецких войск на территории суверенного государства не было одобрено Дамаском, что создает различного рода угрозы, — отметил сенатор.

В свою очередь, депутат сирийского парламента от Партии арабского социалистического возрождения (Баас) Джамаль Рабиа сказал «Известиям», что Дамаск внимательно отслеживает ситуацию и готов при необходимости оказать сопротивление туркам.

— Позиция сирийских властей однозначна: турецкое вторжение является нарушением суверенитета страны. Борьба, которую Анкара якобы ведет против террористов, является не более чем спектаклем, поскольку с приближением турецкой армии боевики спускают флаги ИГ и встают под знамена Сирийской свободной армии. В этой связи я хочу заверить, что правительственные силы внимательно отслеживают перемещения турецких войск и боевиков так называемой оппозиции. Кроме того, подразделения Сирийского национального сопротивления (структура, состоящая из курдских и арабских отрядов и ведущая борьбу с турецким присутствием на сирийской территории. — «Известия») делают всё возможное, чтобы затормозить их продвижение, — рассказал Джамаль Рабиа.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 21 декабря заявил, что войска страны и группировки Сирийской свободной армии намерены в ближайшие дни освободить город Аль-Баб.

— ИГ доживает последние дни в Аль-Бабе. Террористы пытаются любыми средствами удержаться в городе: используют смертников, самодельные взрывные устройства. К сожалению, не обошлось без погибших и раненых с турецкой стороны. Однако трасса между Аль-Бабом и Алеппо уже взята под контроль. Надеюсь, что Аль-Баб вскоре будет окончательно освобожден и его жители возвратятся в свои дома, — заявил турецкий лидер.

Ранее в генеральном штабе Турции сообщили, что отряды Сирийской свободной армии при поддержке турецких вооруженных сил взяли под свой контроль автодорогу между городами Алеппо и Аль-Баб в рамках операции «Щит Евфрата», которую Анкара проводит на сирийской территории с августа.

Если город удастся освободить, то турецкие войска и силы оппозиции подойдут вплотную к позициям сирийских правительственных войск: их будет разделять полоса шириной не более 40–50 км.

Однако, учитывая сближение позиций Анкары и Москвы, которая является союзником официального Дамаска, всё же не стоит ожидать, что столкновения в случае их возникновения произойдут намеренно. Более того, операция «Щит Евфрата» преследует цели, не связанные с развязыванием войны с сирийскими войсками.



— Проводя операцию в Сирии, власти в Анкаре посылают знак прежде всего своим собственным гражданам, что они не допустят появления у своих южных границ курдского территориального образования и тем более независимого государства и, как следствие, создания угрозы для стабильности самой Турции. Кроме того, мы видим, как стремительно идет сближение Москвы, которая поддерживает законные власти в Дамаске, и Анкары. А последние переговоры между представителями России, Ирана и Турции свидетельствуют о нацеленности турецкой стороны на поиск политического решения сирийского конфликта, — рассказал «Известиям» сирийский бригадный генерал в отставке Али Максуд. — К тому же есть определенные границы, которые нельзя переступать. И нанесение ударов по сирийским правительственным войскам является примером такого рода «красной черты».