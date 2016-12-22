Гайдаровский форум состоится в РАНХиГС

12 января 2017 года в Москве откроется Гайдаровский форум, который состоится при поддержке мирового экспертного сообщества.

В ключевых дискуссиях конференции примут участие представители ведущих университетов и бизнес-школ мира.

В частности, в первый день работы форума в дискуссии «Качественные изменения финансовых организаций в России за 25 лет» примут участие профессора американских университетов. В мероприятии примет участие профессор экономики Бостонского университета, заведующий Международной лабораторией изучения бюджетной устойчивости Института экономической политики имени Гайдара Лоуренс Котликофф. Обсуждение пройдет при участии профессоров Колумбийского университета — Майкла Соверна и Катарины Пистор.

На второй день форума запланирована экспертная дискуссия, посвященная столетию Октябрьской революции. Говорить об этом знаковом событии будут знатоки русской истории, в том числе Ник Харли, доктор философии Гарвардского университета, и Роберт Сервис, заслуженный профессор русской истории Оксфордского университета.

Также часть дискуссии конференции посвятят вопросам бизнес-образования. В форуме примут участие президент AMBA International Сэр Пол Джадж и генеральный директор организации Эндрю Уилсон, которые выступят в ходе дискуссии «Бизнес-образование: роль эмоционального интеллекта и адаптивности к изменениям».

Также запланирована дискуссия, посвященная формированию современных инновационных управленческих знаний. В экспертном обсуждении примут участие Тим Мэскон, вице-президент ассоциации бизнес-школ AACSB international, Оливье Ожер, директор бизнес-школы EDHEC, и Майкл Пейдж, проректор и вице-президент по учебной работе Университета Бентли.