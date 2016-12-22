Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
22 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Наука   |     |   написать авторам

Гайдаровский форум состоится в РАНХиГС

В ключевых дискуссиях конференции примут участие представители ведущих университетов и бизнес-школ мира

12 января 2017 года в Москве откроется Гайдаровский форум, который состоится при поддержке мирового экспертного сообщества.

В ключевых дискуссиях конференции примут участие представители ведущих университетов и бизнес-школ мира.

В частности, в первый день работы форума в дискуссии «Качественные изменения финансовых организаций в России за 25 лет» примут участие профессора американских университетов. В мероприятии примет участие профессор экономики Бостонского университета, заведующий Международной лабораторией изучения бюджетной устойчивости Института экономической политики имени Гайдара Лоуренс Котликофф. Обсуждение пройдет при участии профессоров Колумбийского университета — Майкла Соверна и Катарины Пистор.

На второй день форума запланирована экспертная дискуссия, посвященная столетию Октябрьской революции. Говорить об этом знаковом событии будут знатоки русской истории, в том числе Ник Харли, доктор философии Гарвардского университета, и Роберт Сервис, заслуженный профессор русской истории Оксфордского университета.

Также часть дискуссии конференции посвятят вопросам бизнес-образования. В форуме примут участие президент AMBA International Сэр Пол Джадж и генеральный директор организации Эндрю Уилсон, которые выступят в ходе дискуссии «Бизнес-образование: роль эмоционального интеллекта и адаптивности к изменениям».

Также запланирована дискуссия, посвященная формированию современных инновационных управленческих знаний. В экспертном обсуждении примут участие Тим Мэскон, вице-президент ассоциации бизнес-школ AACSB international, Оливье Ожер, директор бизнес-школы EDHEC, и Майкл Пейдж, проректор и вице-президент по учебной работе Университета Бентли.

Известия // четверг, 22 декабря 2016 года

Гайдаровский форум состоится в РАНХиГС

В ключевых дискуссиях конференции примут участие представители ведущих университетов и бизнес-школ мира

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Лео Бокерия

академик

Все мнения

Мнение

Александр Фролов

аналитик

Все мнения

Мнение

Сергей Королев

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Дмитрий Данилов

политолог

Все мнения

Мнение

Виктор Озеров

сенатор

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке