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Красная площадь закроется в Новый год для неприглашенных

Вход на празднование будет осуществляться только по пригласительным билетам

В новогоднюю ночь Красная площадь будет закрыта для посетителей. Присоединиться к празднованию, во время которого будет вестись телевизионная съемка, можно будет только по специальным приглашениям. Об этом сообщил Владимир Черников, глава московского департамента безопасности.

От отметил, что Красная площадь будет закрыта начиная с 15 часов 31 декабря. Как сообщает «РИА Новости», большую часть пригласительных билетов можно будет получить через портал «Активный гражданин». В 2015 году Красная площадь также была закрыта для посетителей в новогоднюю ночь — во время праздника там проходили съемки «Голубого огонька».

Всего в новогоднюю ночь в самом центре российской столицы соберутся 6 тыс. гостей. Организаторы предупреждают, что пройти со спиртными напитками, травматическим оружием и ножами не удастся. Рядом с Кремлем можно будет прогуливаться свободно. По предварительным подсчетам, участие в этих гуляньях примут около 50 тыс. человек. Всего в центре города встретят Новый год порядка 2 млн человек. Для москвичей и гостей столицы Красную площадь откроют 1 января 2017 года.

Всего на праздниках будут следить за порядком 15 тыс. полицейских, спасателей, дружинников и медиков. При входе в места массовых гуляний сотрудники полиции будут проверять гостей праздника с помощью металлодетекторов. Для обеспечения безопасности на дорогах столицы предусмотрен резерв машин ДПС и эвакуаторов. Будет вестись проверка как легковых, так и грузовых автомобилей, сообщает сайт «Комсомольской правды».

Известия // четверг, 22 декабря 2016 года

Красная площадь закроется в Новый год для неприглашенных

Вход на празднование будет осуществляться только по пригласительным билетам

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