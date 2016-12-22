Асад назвал освобождение Алеппо заслугой Сирии и ее союзников

Освобождение сирийского Алеппо — не только победа САР, но и и тех, кто противостоит терроризму, в первую очередь России и Ирана. Об этом заявил президент Арабской Республики Башар Асад.

«В Алеппо потерпели провал планы всех государств, враждебных сирийского народу, которые использовали террор для достижения своих целей», — приводит его слова «Федеральное агентство новостей».

Асад обратил внимание, что освобождение Алеппо от боевиков играет важную роль в борьбе с терроризмом. По словам лидера САР, событие стало «победой не только для Сирии, но и для всех тех, кто вносит эффективный вклад в борьбу с террористами, в первую очередь России и Ирана».