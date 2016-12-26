«Лукойл» реструктуризировал зарубежный бизнес

«Лукойл» реструктуризировал свою дочернюю компанию «Лукойл Оверсиз», которая занимается управлением добычными активами компании за рубежом, рассказал «Известиям» глава нефтяной компании и ее совладелец Вагит Алекперов.

По его словам, из зарубежной «дочки» было выделено три крупных управляющих центра в Дубае, Хьюстоне и Ташкенте.



— Практически всё завершено. У нас теперь три отдельно взятых региона: Хьюстон, Дубай, а также Узбекистан, — сказал Вагит Алекперов.

Совладелец «Лукойла» Леонид Федун пояснил «Известиям», что реструктуризация была проведена в соответствии с сегодняшними запросами рынка.



— Мы завершили реструктуризацию «Оверсиза», и она приспособлена под текущую конъюнктуру мирового рынка, — сообщил Леонид Федун.

При этом, по данным источника «Известий» в «Лукойле», компания объединила всю переработку за рубежом в одну структуру с управляющим офисом в Вене. Источник пояснил, что, так как все нефтеперерабатывающие заводы «Лукойла» за рубежом находятся в Европе, такое решение вполне логично.

В «Лукойле» «Известиям» пояснили, что целью реформирования структур Overseas является снижение административных расходов, возникавших при некоторых дублирующих функциях зарубежных офисов.

Согласно материалам «Лукойла», фактически «Лукойл Оверсиз» перестает существовать как управляющий центр зарубежных проектов — остаются отдельные представительства в Норвегии, Азербайджане, Ираке, Казахстане, Саудовской Аравии, Гане, Египте, Камеруне и Нигерии. Вместе с тем весь бизнес на Ближнем Востоке переходит под управление другой «дочки» «Лукойла» — LUKOIL International Services B.V. с офисом в Дубае, где с 2013 года находился центральный офис «Лукойл Оверсиз».

Исходя из материалов компании, LUKOIL International Services B.V. зарегистрирована в Нидерландах и входит в состав группы с 2003 года, только вплоть до 2016 года она называлась LUKOIL Overseas Services B.V. В этом году произошла смена названия. Сейчас компания обеспечивает оперативное управление LUKOIL Mid East (Ирак, проект «Западная Курна-2»), LUKOIL Overseas Iraq Exploration (Ирак, проект «Блок-10»), LUKOIL Overseas Anaran (Иран), СП LUKSAR (Королевство Саудовская Аравия), LUKOIL Overseas Egypt (Египет).

Что касается двух других регионов, то офис в Ташкенте займется управлением бизнесом в Средней Азии. В Узбекистане «Лукойл» работает на основании соглашений о разделе продукции (СРП) через «дочку» «Лукойл Узбекистан Оперейтинг Компани» по проектам «Кандым-Хаузак-Шады», «Юго-Западный Гиссар» и «Арал». Стратегическим партнером компании по проектам является «Узбекнефтегаз». Еще одним крупным направлением «Лукойла» в Средней Азии являются проекты в Казахстане, где компания работает с 1995 года. Она участвует в нескольких добывающих проектах на суше, а также в Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК).

Офис в Хьюстоне будет координировать деятельность в Америке и Мексике. «Лукойл» работает в США с 2000 года и занимается реализацией нефти и нефтепродуктов. В Хьюстоне базируется подразделение, которое координирует работу зарубежных морских проектов в области разведки и добычи, в частности, в Мексике, где «Лукойл» работает с 2015 года совместно с мексиканской Pemex в проекте разработки блока «Аматитлан».

Надо отметить, что сейчас у второй после «Роснефти» крупнейшей нефтяной компании России падает добыча внутри страны, именно поэтому стратегия «Лукойла» и предусматривает активную деятельность за рубежом.

Аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук, напротив, считает, что реструктуризация «Лукойл Оверсиз» связана со стремлением компании сократить деятельность за рубежом.

— Это связано с тем, что они сокращают международные операции, зарубежную деятельность. Если раньше они рассчитывали на международную экспансию, на быстрое и масштабное развитие за рубежом, то сейчас они больше сосредоточены на активах в России, — сказал Андрей Полищук.

Справка «Известий»

Компания вышла на международный рынок в 1994 году, когда приобрела 10% участия в разработке крупнейшего в азербайджанском секторе Каспия месторождения Азери-Чираг-Гюнешли. В 1995–1997 годах «Лукойл» вошел в нефтяные и газовые проекты «Карачаганак», «Кумколь» и «Тенгиз» (Казахстан), «Мелейя» (Египет), «Шах-Дениз» (Азербайджан).

В декабре 1997 года «Лукойл» учредил компанию LUKOIL Overseas, которая объединила все добычные проекты за пределами России и почти 20 лет выступала как единый оператор этих проектов.