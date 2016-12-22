Больше 130 детей приедут на общероссийскую Кремлевскую елку

Общероссийская елка пройдет 26 декабря в Кремлевском дворце. Специально на главное новогоднее представление приедут 132 ребенка из Подмосковья. Сопровождать детей будут 33 педагога и медицинских работника. Об этом сообщили в пресс-службе первого заместителя председателя правительства по Московской области Ольги Забраловой.

Среди приглашенных на Кремлевскую елку — отличники учебы, победители конкурсов и олимпиад, а также воспитанники детских домов и дети из социально незащищенных семей, а также те, кто потерял родителей в горячих точках, сообщает телеканал «360».

Традиция проводить новогоднюю елку для детей зародилась с 1954 года. В то время дети смотрели представление в Большом зале Кремлевского дворца. Главная елка находилась в Георгиевском зале.