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УГМК монополизирует производство цинка в стране

Компания консолидирует акции Челябинского цинкового завода, выкупая у миноритариев чуть более 4% предприятия за 1,6 млрд рублей

ОАО «Уральская горно-металлургическая компания» (УГМК) сделало обязательное предложение о приобретении ценных бумаг миноритарным акционерам ПАО «Челябинский цинковый завод» (ЧЦЗ), крупнейшего производителя цинка в России. Об этом говорится в сообщении ЧЦЗ.

Сейчас УГМК контролирует 95,57% ЧЦЗ.

В течение 15 дней ЧЦЗ отправит это предложение вместе с рекомендациями совета директоров всем миноритарным акционерам, отмечается в сообщении.

В рамках обязательного предложения компания планирует приобрести 2 402 507 акций ЧЦЗ по цене 681 рубль за одну бумагу. Таким образом, общая стоимость сделки оценивается в 1,636 млрд рублей.

Предложение действует с 22 декабря в течение 75 дней. Гарантом по сделке выступает Газпромбанк.

В октябре текущего года УГМК получила разрешение ФАС на консолидацию ЧЦЗ. После чего компания увеличила свою долю в челябинском заводе с около 30% до более 95%. Пакет акций ЧЦЗ был приобретен у структур Русской медной компании (РМК) Игоря Алтушкина и Группы компаний UCP Ильи Щербовича. Суммы сделок не раскрывались. На сегодняшний день рыночная капитализация ЧЦЗ оценивается в сумму около 35 млрд рублей.

На долю ЧЦЗ приходится более 60% российского и около 2% мирового объема производства цинка. Еще около 30% российского рынка цинка контролирует «Электроцинк», входящий в УГМК. ЧЦЗ производит более 170 тыс. т цинка, «Электроцинк» — 90 тыс. т. Основными потребителями металла выступают российские металлурги — ММК, «Северсталь» и НЛМК, на их долю приходится более 80% сбыта ЧЦЗ.

УГМК создана в 1999 году, управляет более 40 предприятиями различных отраслей промышленности в 14 регионах России и за рубежом. Компания ежегодно производит около до 380 тыс. т меди, более 1 млн т стального проката, а также добывает до 45 млн т угля.

Доля основателя и президента УГМК Искандара Махмудова в компании составляет около 40%, гендиректора УГМК Андрея Козицына — около 35%, Андрея Бокарева — 10%, еще по 7,5% принадлежит топ-менеджерам и членам совета директоров УГМК Эдуарду Чухлебову и Игорю Кудряшкину.

Известия // четверг, 22 декабря 2016 года

УГМК монополизирует производство цинка в стране

Компания консолидирует акции Челябинского цинкового завода, выкупая у миноритариев чуть более 4% предприятия за 1,6 млрд рублей

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