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Акушерки хотят принимать роды без врачей

Новый профстандарт для специалистов акушерского дела даст среднему медперсоналу возможность обучаться по программе бакалавриата

Фото: ТАСС/Николай Хижняк

В России появится профстандарт для акушерок. Требования к специалисту в области акушерского дела (акушерки) разработаны под руководством Ассоциации медицинских сестер России. Благодаря документу акушерки смогут получать высшее образование и самостоятельно вести неосложненные случаи беременности.

Президент Ассоциации медицинских сестер России Валентина Саркисова рассказала «Известиям», что профессиональный стандарт «Специалист в области акушерского дела (акушерка)» сейчас находится на рассмотрении в Министерстве труда РФ. После этого документ поступит на согласование в Минздрав России и в Совет по профессиональным квалификациям в здравоохранении — Национальную медицинскую палату.

— Профессиональный стандарт акушерки мы разработали еще три года назад, но в него постоянно вносятся поправки в связи с изменениями в нормативных документах. Всё профессиональное сообщество очень ждет утверждения документа, — пояснила Валентина Саркисова. — Профстандарт не только определяет современные квалификационные требования к профессиональным обязанностям акушерки, но и станет основой для разработки новых образовательных стандартов.

Президент ассоциации рассчитывает, что учебные заведения будут выпускать специалистов, соответствующих запросам практического здравоохранения, которые заложены в основу профессионального стандарта.

— В проекте документа изложены не только трудовые функции, уже закрепленные существующим законодательством, но и функции «на перспективу», помогающие акушеркам реализовать себя в условиях модернизации системы здравоохранения. Главные нововведения, которые принесет документ, — это расширение полномочий акушерок в ведении неосложненных случаев беременности и родов. Это повысит доступность помощи и разгрузит врача, а также даст возможность профессионального роста для специалистов, — считает Валентина Саркисова.

Такая практика, по ее мнению, соответствует, с одной стороны, научно обоснованному международному подходу, а с другой стороны, требованиям Минздрава России о расширении полномочий специалистов со средним медицинским образованием.

По данным Ассоциации медицинских сестер России, в современном здравоохранении Великобритании, Дании, Швеции и других стран с самым низким уровнем перинатальной смертности ведущая роль в родах принадлежит акушеркам с высшим образованием, которые самостоятельно ведут 70% всех родов.

— Дипломированная медсестра-акушерка в странах ЕС получает высшее профессиональное образование (бакалавриат) по сестринскому делу и после двух лет практической работы в здравоохранении получает дополнительное высшее образование по акушерству, — пояснила Валентина Саркисова. — Однако в России на данном этапе предусмотрено только среднее профессиональное образование по специальности «акушерское дело». Врач акушер-гинеколог должен ставить диагноз, лечить больного, заниматься исследованиями. А вот вести физиологически протекающую беременность, самостоятельно принимать роды без патологий, готовить женщин к материнству должна акушерка.

Президент Российского общества акушеров-гинекологов, академик РАМН Владимир Серов пояснил «Известиям», что в России акушерка принимает роды, если нет патологий. А вот отвечает за них врач, он выслушивает сердцебиение плода, выясняет, как продвигается родовая деятельность.

— Я общался с акушерками, которые ведут беременность и принимают роды самостоятельно. Это было в Германии. Они имеют право работать только со здоровыми людьми, и если они нарушат это правило, то лишатся лицензии. Например, если у женщины ожирение, гипертония, порок сердца, диабет, то ею занимается врач. Большинство беременных женщин имеют отклонения в здоровье, поэтому за год акушерка самостоятельно принимает роды у ста женщин из тысячи, — пояснил Владимир Серов.

По его мнению, практика, предложенная новым профстандартом, не приживется в России. Наше здравоохранение не нуждается в акушерках, которые могут самостоятельно вести беременность и принимать роды, для этого предостаточно врачей.

— У нас такое количество врачей, что акушерок не надо. В любом западно-европейском медицинском учреждении на пять средних медработников приходится один врач. А у нас соотношение — два к одному. По сути, врач работает как медсестра и акушерка. Его работа стоит дешево. Если выпускать из вузов небольшое количество врачей, повысить им зарплату хотя бы в три раза, тогда будет возможно внедрить практику, когда врач руководит средними медработниками, в том числе и акушерками, которые всё делают самостоятельно, — считает Владимир Серов.

Акушер-гинеколог роддома при ИКБ № 1 Владислав Заякин поддерживает инициативу Ассоциации медицинских сестер России, но считает, что вряд ли работа акушерок, самостоятельно принимающих роды, будет востребована.

— Сама идея хорошая. Правда, не знаю, как это можно реализовать на практике. Сейчас только около 10% родов физиологичные, а остальные — в той или иной степени осложненные, — сказал Владислав Заякин.

Известия // пятница, 23 декабря 2016 года

Акушерки хотят принимать роды без врачей

Акушерки хотят принимать роды без врачей Новый профстандарт для специалистов акушерского дела даст среднему медперсоналу возможность обучаться по программе бакалавриата

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